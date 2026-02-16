Inmigración abrirá centros de detención en ciudad Chester al norte estado NY

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según reportes de prensa, abrirá centros de detención en la ciudad de Chester, en el condado de Orange, al norte del estado Nueva York, donde residen múltiples familias dominicanas, entre otras etnias.

“Dichos centros estarán a unos 75 kilómetros del condado de Manhattan, cuya dirección sería 29 Elizabeth Drive, un almacén de IEP Chester LLC, estarán bien estructurados y cumplirán con los estándares de detención habituales”, declaró la agencia en un comunicado.

“Los sitios se someterán a estudios de impacto comunitario y a un riguroso proceso para garantizar que no afecten los servicios públicos ni la infraestructura local”, se informó.

Además, ICE tiene un contrato de arrendamiento de oficinas en New Windsor, en el mismo condado de Orange, y está ubicado a orillas del río Hudson; es conocido por su importancia histórica en la Guerra de Independencia, albergando el sitio histórico del acantonamiento de New Windsor y el Salón Nacional de Honor del Corazón Púrpura.

Fue el campamento de invierno del Ejército Continental en 1782-1783, donde George Washington puso fin a una conspiración de oficiales.

El pasado fin de semana, Jacob Frey, alcalde de Minneapolis, visitó a su homólogo de NYC, Zohran Mamdani, para hablar sobre cómo garantizar que “lo ocurrido en su estado no se repita en otras ciudades”, en relación a los dos ciudadanos estadounidenses que han muerto baleados por ICE este año en esa ciudad de Minnesota.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), bajo el cual opera ICE, informó que ha “detenido a más de 236 mil inmigrantes indocumentados y deportado a 207 mil personas” desde el 20 de enero 2025.

Según una reciente consulta de Siena College, el 43% de los votantes neoyorquinos apoya la deportación de los inmigrantes indocumentados; una abrumadora mayoría (61%) en USA desaprueba las mismas.