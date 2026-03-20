Anuncian la 3ra edición Ironman 70.3 Cap Cana
Organizadores anticipan participación récord de competidores de diferentes partes del mundo. Se trata de un triatlón que incluye eventos de natación, atletismo y ciclismo
La tercera edición del Ironman 70.3 Cap Cana fue programada para celebrarse el 17 de mayo próximo en la reconocida ciudad destino de Cap Cana.
El anuncio fue hecho por los organizadores en rueda de prensa celebrada en el salón de reuniones de Cedimat, donde se anticipó una participación récord de mas de 100 competidores, procedentes de diferentes países del mundo.
Se resaltó que con tan solo dos ediciones, el Athlete’s Choice Awards ha ubicado el IRONMAN 70.3 Cap Cana dentro del Top 5 de carreras IRONMAN 70.3 en Latinoamérica, un reconocimiento otorgado directamente por los atletas que participan en el circuito global.
Con su combinación de playas turquesas, marina de clase mundial e infraestructura de primer nivel, Cap Cana ofrecerá nuevamente a atletas nacionales e internacionales una experiencia deportiva única en un entorno paradisíaco. “Nos llena de orgullo celebrar la tercera edición del IRONMAN 70.3 Cap Cana y seguir consolidando este evento como uno de los más importantes del Caribe”, dijo Wilber Anderson, CEO de SBR Sports LLC, organizadora del evento.
“Cap Cana reúne condiciones excepcionales para el desarrollo del triatlón: seguridad, infraestructura, hospitalidad y escenarios naturales incomparables. Es más que una competencia, es una experiencia que proyecta al país como un destino internacional de turismo deportivo”, dijo.
De su lado, Jorge Subero Medina, presidente ejecutivo de Cap Cana dijo que el Ironman 70.3 encuentra ese lugar como uno de sus escenarios más atractivos, convocando más de mil competidores junto a sus familiares, y siendo un evento de referencia para quienes se inician en el triatlón como para competidores experimentados en modalidades de natación, ciclismo y carreras.
“Es un honor para nosotros recibir por tercera vez este evento que llena de energía, de emoción y de solidaridad a toda la Ciudad Destino”, añadió.