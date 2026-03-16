Mariano Navone, campeón del República Dominicana OPEN, Copa CAP CANA 2026

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

El argentino Mariano Navone levantó el trofeo de campeón del República Dominicana Open, Cap Cana 2026, evento del tenis profesional que finalizó ayer después de siete días de competencias en el Racquet Village de la Ciudad Destino.

Navone venció en la final al italiano Mattia Belluci por 7-5, 6-4, tras dos horas y cinco minutos de partido.

El argentino, quien había conseguido su pase a la final tras un extenuante encuentro contra Alexander Blockx el pasado sábado, se impuso frente a un Bellucci que no había perdido un solo set en el torneo.

Al sumar los 175 puntos de campeón, Navone escaló 19 posiciones en el ranking ATP, por lo que desde este lunes estará en la posición 60 del mundo.

Además de los puntos para el ranking, Navone se lleva 48 mil dólares como parte del prize money.

El trofeo de campeón le fue entregado por el presidente ejecutivo de Cap Cana, Jorge Subero Medina, y el ministro de Turismo, David Collado, principal patrocinador del ATP Challenger más grande de América Latina.

En la jornada final estuvieron muy activos Laura Fernández, directora técnica del torneo y Rafael Schneider, representante del ATP, quienes premiaron, así como Franklin De la Mota, viceministro de Deportes, entre otros.