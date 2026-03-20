Anuncian basket masculino U-25

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina) anunció la celebración del Campeonato Masculino U-25 de Segunda División José Heredia Castillo (Corporancito), que estará dedicado a Stalin Alcántara, vicealcalde del Distrito Nacional y tendrá en opción a la Copa Seaboard “Energía Limpia”.

El tornero iniciará el próximo martes 24 de este mes, a partir de las 6:00 de la tarde, con una doble cartelera en el polideportivo del club Mauricio Báez, del sector de Villa Juana.

Ese día, habrá una doble cartelera, a primera hora se medirán los clubes Bameso y Los Gladiadores; y a las 8:00 de la noche, chocarán las escuadras de Caliche ante Los Prados.

Las informaciones las dio el joven dirigente deportivo Edwin Castillo (Tatico), presidente de Abadina, quien resaltó la participación de 20 equipos, de igual cantidad de clubes, y la dedicatoria a un hombre que apoya el baloncesto distrital en todas sus manifestaciones.