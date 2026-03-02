Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Deportes

Truinfos

RD avanza la 2da Ronda Clasificatorias de la Copa Mundial de Basket

Con este triunfo como visitante, la República Dominicana se mantiene en la parte alta del Grupo A con siete puntos, empatada con Estados Unidos. México suma seis, mientras que Nicaragua ocupa el último puesto con cuatro unidades.

Selección Dominicana de Baloncesto

Selección Dominicana de Baloncesto

Hoy .
Publicado por
Hoy

Creado:

Actualizado:

La Selección Dominicana de Baloncesto derrotó de manera dominante a Nicaragua con marcador de 86-61, garantizando su presencia en la segunda ronda de los Clasificatorios a la Copa Mundial de Catar 2027.

El combinado nacional ahora ostenta un sólido récord de 3 victorias y 1 derrota, compartiendo el liderato del Grupo A con Estados Unidos. Tras los resultados de esta ventana, tanto caribeños como norteamericanos garantizan su boleto a la próxima fase, dejando sin opciones a una escuadra nicaragüense (0-4) que ya no puede alcanzarlos.

Entre los números del equipo, destacaron: Joel Soriano anotó 17 puntos y atrapó ocho rebotes. Ángel Delgado con 14 puntos de pura potencia en la pintura. Ángel Núñez; 12 tantos, con un impresionante 4 de 5 en triples y Anderson García: 12 unidades y 7 capturas.

El calendario para la próxima cita es el siguiente:

Viernes 3 de julio: República Dominicana vs. Estados Unidos.

Lunes 6 de julio: República Dominicana vs. Nicaragua.

Sobre el autor
Hoy .

Hoy

tracking