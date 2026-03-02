RD avanza la 2da Ronda Clasificatorias de la Copa Mundial de Basket

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Selección Dominicana de Baloncesto derrotó de manera dominante a Nicaragua con marcador de 86-61, garantizando su presencia en la segunda ronda de los Clasificatorios a la Copa Mundial de Catar 2027.

El combinado nacional ahora ostenta un sólido récord de 3 victorias y 1 derrota, compartiendo el liderato del Grupo A con Estados Unidos. Tras los resultados de esta ventana, tanto caribeños como norteamericanos garantizan su boleto a la próxima fase, dejando sin opciones a una escuadra nicaragüense (0-4) que ya no puede alcanzarlos.

Entre los números del equipo, destacaron: Joel Soriano anotó 17 puntos y atrapó ocho rebotes. Ángel Delgado con 14 puntos de pura potencia en la pintura. Ángel Núñez; 12 tantos, con un impresionante 4 de 5 en triples y Anderson García: 12 unidades y 7 capturas.

El calendario para la próxima cita es el siguiente:

Viernes 3 de julio: República Dominicana vs. Estados Unidos.

Lunes 6 de julio: República Dominicana vs. Nicaragua.