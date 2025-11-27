Anuncian edición XVI del Tomás Mercedes Birthday Tournament

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Tomás Mercedes Birthday Tournament, uno de los eventos más esperados por los golfistas nacionales ya tiene fecha: será el domingo 14 de diciembre del presente año, en el campo Punta Blanca Golf and Beach Club, en Punta Cana.

Así lo anunció el comité organizador del evento, conformado por Antonio Ramis, Tomás Mercedes y Angelina Taveras, quien indicó que la de este 2025 será la edición XVI del tradicional torneo de golf.

El evento se jugará en la modalidad Stableford, anunció en nota de prensa el comité organizador.

“Como cada año esperamos unos 100 golfistas que siempre apoyan nuestro evento”, dijo el comité organizador, añadiendo que el torneo se realiza para compartir con amigos, invitados especiales y familiares “en un ambiente sano y divertido”, con el festejado Tomás Mercedes.

En el evento pasado, Kreshnik Dauti fue el campeón del Tomás Mercedes Birthday Tournament 2024.

El torneo, que tendrá salida por Shotgun a las 9 de la mañana, contará nuevamente con la dirección técnica y reglas de William Melo y Joaquín Montero (Quino). Angelina Taveras coordinará el protocolo de actividades.

Las categorías a jugarse son: A, B, C y Damas.

El evento tendrá premios especiales como: drive más largo entre ambas ramas, drive más preciso y acercamiento a bandera.