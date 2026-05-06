Arsenal llega a la Final de la Champions League tras 20 años

Publicado por AP Creado: Actualizado:

En tan solo 24 horas, el Arsenal despegó en su camino hacia el doblete de Premier League y Champions League.

Sin siquiera jugar el lunes, el equipo de Mikel Arteta se hizo con el control de la lucha por el título, ya que el Manchester City empató 3-3 con el Everton, un resultado sorprendente. Y el martes, el Arsenal se clasificó para la final de la Champions League por primera vez en 20 años con una victoria por 1-0 sobre el Atlético de Madrid.

Aquella dolorosa derrota por 2-1 ante el City el 19 de abril parece ahora un recuerdo lejano, mientras el Arsenal se acerca a la conquista de títulos en dos frentes.

“Creo firmemente en el potencial de este equipo”, declaró el centrocampista Declan Rice a Amazon Prime. “Tras el partido contra el City, no creo que fuera un partido decisivo para el título. Perdimos, no queríamos perder, pero definitivamente no estaba todo dicho”.

Después de una racha de una sola victoria en seis partidos en todas las competiciones entre marzo y abril, el Arsenal parecía estar cediendo ante la presión de la recta final de la liga, tras haber quedado subcampeón de la Premier League tres años seguidos.

Pero ahora el club londinense ha recuperado la racha ganadora tras dos victorias consecutivas en la liga y la victoria sobre el Atlético de Madrid, que le asegura un puesto en la final de la Liga de Campeones el 30 de mayo, donde se enfrentará al Paris Saint-Germain o al Bayern de Múnich.

“Así son los altibajos del deporte de élite, y del fútbol en particular, y hay que estar preparado porque nunca se sabe qué nos deparará el próximo momento u oportunidad”, dijo Arteta, cuyo único trofeo con el Arsenal ha sido la FA Cup en 2020.

El Arsenal aventaja al City por cinco puntos en la liga, con un partido más a falta de tres jornadas.

Esto significa que Arteta está a cuatro partidos de brindar a los aficionados del Arsenal su primer título de la Premier League desde 2004 y su primer título de la Liga de Campeones.

“Es maravilloso, después de tantos años, devolverles esa alegría y ver el orgullo en sus ojos; es precioso”, dijo Arteta.

Rice afirmó que el dolor de perder el título durante tres años consecutivos y la derrota en semifinales de la Liga de Campeones contra el PSG el año pasado han fortalecido el carácter del equipo.