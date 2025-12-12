Atletas especiales juegan en 30 aniversario SBC

Publicado por Gustavo Rodríguez Creado: Actualizado:

Los atletas especiales disfrutaron y mostraron sus habilidades deportivas al participar en el torneo de boliche en la celebración del 30 aniversario del Sebelén Bowling Center, el escenario deportivo que es su hogar en el deporte por el apoyo que le brindan los ejecutivos.

Es una tradición que en cada evento que se celebran en el SBC, los atletas con discapacidad tienen su lugar especial y las atenciones que se merecen .

Los jóvenes reciben el apoyo de su familia, donde pueden ver a los padres, abuelos y amistades para estar a su lado. Forman parte de Olimpíadas Especiales, donde además practican otros deportes.

Es una tradición que los atletas especiales son los primeros en llegar y es notoria la alegría que irradian a los presentes para compartir.

En cada participación los atletas reciben el saludo de bienvenida por parte del inmortal del Deporte Rolando Sebelén, quien le dijo “ han llegado a su casa”.

Un momento gran alegría, fue cuando Sebelén partió el bizcocho del aniversario, centro deportivo para jugar boliche uno de los mejores del área.

Los atletas con discapacidad comparten en la bolera con los jugadores y disfrutan de las atenciones que le brinda por su gran amistac con los demás.

Los ganadores

Los bolicheros especiales que ganaron fueron los siguientes: en parejas Gustavo Vargas y Orville Cambell, con 1.957 pines. Aida Carrasco y Ligher Parra, con 1, 818 pines y Ana Pabely y Miguel Levy, 1,556. En individual femenino Claudin Moquete. En masculino Orville Cambell, Ligherh Parra y Gustavo Vargas. Al finalizar la jornada los atletas que lograron los primeros lugares en las diferentes categorías recibieron sus medallas y las felicitación de los presentes. Con motivo de la celebración del 30 aniversario se llevó a cabo un torneo, en parejas y sencillos, en masculino y femenino, en busca de los primeros lugares y los trofeos.