Los Azulejos de Toronto aseguran a Kazuma Okamoto por 60 millones: detalles del acuerdo

TORONTO (AP) — El infielder Kazuma Okamoto y los Azulejos de Toronto acordaron un contrato de 60 millones de dólares por cuatro años, dijeron el sábado a The Associated Press dos personas familiarizadas con las negociaciones.

Las personas hablaron con la AP bajo condición de anonimato porque el acuerdo no ha sido anunciado.

Okamoto recibirá un bono por firmar de 5 millones de dólares, un salario de 7 millones de dólares este año y 16 millones de dólares en cada una de las siguientes tres temporadas.

Okamoto, seis veces All-Star, tiene un promedio de .277 con 248 jonrones y 717 carreras impulsadas en 11 temporadas en las Grandes Ligas japonesas, liderando la Liga Central en jonrones en 2020, 2021 y 2023. Conectó un jonrón ante Kyle Freeland de Colorado para ayudar a Japón a vencer a Estados Unidos 3-2 en la final del Clásico Mundial de Béisbol de 2023.

Según el acuerdo de publicación entre las Grandes Ligas de Béisbol y la Nippon Professional Baseball, el trato debe finalizarse antes de las 5 p. m. EST del domingo .

Okamoto, tercera base y primera base de 29 años, bateó para .327 con 15 jonrones y 49 carreras impulsadas en 69 juegos el año pasado con los Gigantes de Yomiuri de la Liga Central. Se lesionó el codo izquierdo al intentar atrapar un lanzamiento en primera base el 6 de mayo, cuando chocó con Takumu Nakano, de los Tigres de Hanshin, lesión que lo dejó fuera de juego hasta el 16 de agosto.

Con el cinco veces All-Star Vladimir Guerrero Jr. en la primera base, Okamoto presumiblemente jugaría principalmente en tercera. Addison Barger tuvo 67 aperturas allí el año pasado, Ernie Clement 66, Will Wagner 22, Isiah Kiner-Falefa seis y Buddy Kennedy una.

Barger también juega en el jardín derecho, y la llegada de Okamoto podría significar que Andrés Giménez pasaría de segunda a campocorto si el agente libre Bo Bichette no renueva su contrato. Clement y Davis Scheider podrían compartir tiempo en segunda.

Según el acuerdo de publicación de MLB con NPB, los Blue Jays deberán pagar a los Giants una tarifa de publicación de $10,875,000.

Tras quedar a dos outs de su primer título de la Serie Mundial desde 1993 , los Blue Jays han incorporado importantes jugadores a su plantilla. Toronto firmó al lanzador derecho Dylan Cease con un contrato de siete años y 210 millones de dólares , acordó un contrato de tres años y 30 millones de dólares con el lanzador derecho Cody Ponce y firmó un contrato de tres años y 37 millones de dólares con el relevista Tyler Rogers.

El lanzador derecho Shane Bieber también ejerció una opción de jugador de 16 millones de dólares para 2026 en lugar de convertirse en agente libre.