Beltrán y Jones van delante HOF

Las votaciones para definir la Clase 2026 del Salón de la Fama de Cooperstown continúan su curso.

Por ahora, solo dos nombres superan el umbral del 75 por ciento, equivalente a 321 votos, requerido para ser exaltado al Salón de la Fama en esta clase. El primero es el puertorriqueño Carlos Beltrán, quien transita su cuarto año en la boleta y aparece en 69 de las 82 papeletas reveladas, para un 84.1 por ciento. Le sigue el curazoleño

Andruw Jones, quien ha recibido 67 de 82 votos posibles hasta este momento, lo que representa un 81.7 por ciento.

Los jugadores incluidos en la boleta actual buscan unirse a Jeff Kent, quien logró su ingreso a la inmortalidad a través del Comité de la Era Contemporánea, organismo que evaluó los casos de ocho exjugadores con trayectoria en MLB desde 1980 hasta la fecha y que no lograron ser elegidos mediante la votación tradicional.

Hasta el momento de publicación de este artículo, se han revelado 82 boletas.