Denver
Aaron Gordon se perderá varias semanas
Con la baja de Christian Braun de hace unas semanas, el cuadro de David Adelman podrían estar hasta 2026 sin dos de sus titulares
Los Denver Nuggets tendrán que afrontar las próximas semanas sin uno de sus hombres más importantes.
Según ha informado Shams Charania, periodista de ESPN, el ala-pívot Aaron Gordon ha sufrido una distensión de grado 2 en el tendón de la corva de su pierna derecha, lo que lo obligará a parar durante un periodo de entre cuatro y seis semanas tras el que será revaluado.
La lesión tuvo lugar en el choque del pasado viernes ante los Houston Rockets, en el que los Nuggets vencieron por 109-112.
La victoria, no obstante, puede haber sido un botín demasiado pequeño a cambio de este problema.
Con 18,8 puntos y un 44,4% de acierto en triples, Gordon estaba jugando un baloncesto fantástico y siendo clave en el éxito de los de Colorado, que han arrancado el curso como uno de los mejores equipos de la liga pero que pierden ahora a un socio clave para el también estelar jugador Nikola Jokic.