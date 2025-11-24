Aaron Gordon se perderá varias semanas

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Los Denver Nuggets tendrán que afrontar las próximas semanas sin uno de sus hombres más importantes.

Según ha informado Shams Charania, periodista de ESPN, el ala-pívot Aaron Gordon ha sufrido una distensión de grado 2 en el tendón de la corva de su pierna derecha, lo que lo obligará a parar durante un periodo de entre cuatro y seis semanas tras el que será revaluado.

La lesión tuvo lugar en el choque del pasado viernes ante los Houston Rockets, en el que los Nuggets vencieron por 109-112.

La victoria, no obstante, puede haber sido un botín demasiado pequeño a cambio de este problema.

Con 18,8 puntos y un 44,4% de acierto en triples, Gordon estaba jugando un baloncesto fantástico y siendo clave en el éxito de los de Colorado, que han arrancado el curso como uno de los mejores equipos de la liga pero que pierden ahora a un socio clave para el también estelar jugador Nikola Jokic.