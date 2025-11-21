Guzmán Klang se impone a Buenos Aires en basket SDO

Publicado por Gustavo Rodríguez Creado: Actualizado:

En un emocionante partido que mantuvo en vilo al público, la franquicia del Iván Guzmán Klang se impuso a Buenos Aires con pizarra de 93-88, en la apertura del VII Torneo de Baloncesto Superior de Santo Domingo Oeste, organizado por la Liga de Baloncesto del Municipal (Libasado).

El séptimo torneo de Libasado lleva una dedicatoria especial a los Carnavales de Santo Domingo Oeste, de Manoguayabo, Buenos Aires y al de Hato Nuevo, cuyos integrantes fueron reconocidos en el acto. Manuel García anotó 23 puntos y capturó 6 rebotes con dos asistencias, para encabezar el ataque en la primera victoria del torneo para el IGK

Secundaron a García en el ataque, Sadiel Montero con 14 tantos y 18 rebotes y José Luis Fusan 14 puntos. El Iván Guzmán Klang sobrevivió al tórrido ataque de Juan Luis Cruz, quien encestó 28 puntos y atrapó 6 rebotes con 5 asistencias por los derrotados, Engel Adrián Camilo con 21 puntos y 15 rebotes y Sergio Cruz con 18.

Reconocen a Cruz

Previo al partido, se celebró la ceremonia en el remozado techado de Las Caobas, donde Libasado, hizo entrega de un reconocimiento al ministro de Deportes, Kelvin Cruz, por sus aportes al desarrollo y promoción del basket en la zona. La entrega de la placa estuvo a cargo del presidente de Libasado y del comité organizador periodista Julio Martínez Pozo y Agustín Matos presidente ejecutivo de la liga.

En el acto, celebrado a casa llena en el remozado polideportivo de Las Caobas, el ministro anunció un aporte de medio millón de pesos al torneo.

“Siempre estaremos trabajando con ustedes para que el deporte siga creciendo en la comunidad. Haremos un aporte de 500 mil pesos, pero aparte de esto, queremos dejar claro, que lo más importante es trabajar de la mano con ustedes y como uno más del Comité Organizador, para que esta instalación y el evento se mantengan por todo lo alto”, dijo Cruz.