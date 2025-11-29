Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Fernando Geraldino hará saque

Inauguran hoy Clásico Boyón Domínguez en MB

En la justa denominada “el torneo de los barrios” jugarán 33 clubes, en el club MB y se disputará Copa Banreservas

El inmortal José- Boyón- Domínguez

El Clásico de Baloncesto Boyón Domínguez se iniciará hoy a las 3:00 de la tarde con la participación de 33 clubes, en el que se disputará la Copa Banreservas. El campeonato tendrá una dedicación especial a Fernando Geraldino, ejecutivo de la empresa Seabord.

La información fue suministrada por José -Boyón- Domínguez, presidente del Clásico y Edwin Castillo (Tatico), director técnico del evento. “Tatico”, dijo que el torneo está dividido en 6 grupos y en cada uno avanzarán a la próxima fase dos clubes.

Inauguración

El Clásico de Baloncesto Boyón Domínguez iniciará con el desfile de los clubes participantes. Luego será entonado el himno nacional; y posteriormente las palabras centrales del acto por José Domínguez; presidente del club Mauricio Báez.

Luego se procederá a realizar el juramento de los jugadores y por último, el saque de honor, que será efectuado por Fernando Geraldino, un gran colaborador de las diferentes actividades deportivas del país a través de la empresa Seabord. A las 3:00 de la tarde iniciará el primero de tres juegos.

En el primer choque se medirán los clubes del Renacer y Pueblo Nuevo a las 3:00 de la tarde.

