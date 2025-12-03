¿Qué pasa con Jassel Pérez? Lo separan de la Selección Nacional de Baloncesto

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal) anunció este martes la separación del jugador Jassel Pérez del equipo nacional de baloncesto masculino de mayores y los motivos de su exclusión del partido de este lunes ante México.

A través de un despacho de prensa, la Fedombal manifestó que tomó la resolución de separar al jugador oriundo de San Cristóbal por actos de indisciplinas injustificadas, tras ausentarse de los entrenamientos del pasado domingo, un día antes del choque ante México.

Dominicana participó en la Primera Ventana Clasificatoria al Mundial Catar 2027.

El público dominicano abarrotó el Palacio del Voleibol Ricardo Gioriber Arias, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, para ver jugar en casa a la “selección del pueblo”.

La Fedombal, en su comunicado, condena enérgicamente este tipo de comportamiento del jugador Jassel Pérez, el cual considera un irrespeto a la institución, a todo el país, al cuerpo técnico, a la gerencia y sus compañeros que siempre sigue las incidencias del combinado tricolor, tanto en suelo patrio como fuera del país.

Puntualiza el comunicado que, actos de esa naturaleza son inaceptable para el equipo nacional y no corresponden a un jugador con el perfil de selección nacional.