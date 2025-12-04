Medio Ambiente aprobó 6,000 licencias por US$20,000 millones en este año de 2025

Publicado por Odalis Mejía Creado: Actualizado:

En este 2025 el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Mimarena) ha aprobado 6,000 licencias para proyectos de desarrollo por alrededor de US$20,000 millones principalmente en los sectores turismo, Construcción y energía renovable

Esta responsabilidad de otorgar los permisos ambientales que requieren un riguroso trabajo técnico junto a responsabilidad administrar las áreas protegidas y las zonas costeras marinas, se ven limitadas en materia de recursos financieros y personal especializado.

Así lo reconoció el ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, quien indicó que cuenta con un presupuesto anual de RD$6,000 millones que limitan sus responsabilidades en el el 26% y 30% del territorio nacional que componen las áreas protegidas y las zonas costeras, respectivamente.

“El tema financiero es una cruda realidad para nosotros. Todas estas responsabilidades las tenemos que hacer con un presupuesto anual de 6,000 millones de pesos lo que nos tiene muy limitados en nuestra capacidad”, expresó Henríquez al participar el almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio donde estuvo acompañado de los viceministros Ana Pimental, de Cambio Climático, José Ramón Reyes, de Recursos Costeros Marinos, José Elías González, de Recursos Forestales y Lenín Bueno, de Gestión Ambiental.

Henríquez detalló que el Ministerio de Medio Ambiente debe velar por la vigilancia, seguridad y conservación de los recursos naturales, manejo de residuos, autorizaciones ambientales y en el marco del cumplimiento de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales las leyes sectoriales.

Además administrar 50 oficinas en todo el país, 54 viveros, una universidad y apoyar al Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA).

Sin embargo, solo cuenta con 1,200 guardaparques que resultan insuficientes al punto que hay zonas protegidas que no tienen vigilancia.

Ese personal tiene un salario de RD$15,000 y el ministro quiere mejorar su pago porque al igual que los bomberos forestales, es un personal especializado que realiza una labor encomiable, alejado de su familia por varios días.

“Las limitaciones en términos operativos con 50 oficinas en todo el país nos limita mucho la función efectiva y carga de trabajo, toda las áreas me demandan más personal y más equipos”, expresó el titular de Mimarena.

Ministerio inteligente

Henríquez explicó que para mejorar los servicios iniciaron un proceso de transformación, denominado el "ministerio intelegente", basado en el uso de herramientas tecnológicas. Como parte de eso han digitalizado 24 de 63 procesos de permisología. “En todos y cada uno de esos proyectos se ha cumplido al pie de la letra con la ley y los procesos”, sostuvo Henríquez

Agregó que cuentan con la estandarización de 84 términos de referencia (TDR), pasos que indican a los promotores cómo hacer los estudios de impacto ambiental para determinar la viabilidad de un proyecto. También con una herramienta de acceso público para verificar si un terreno se encuentra en un área protegida o zona de inundación.

Afirmó que estos cambios han incidido en el aumento récord de permisos, que antes rondaba los 2,000 y en 2025 llegaron a 6,000. Mientras que en términos de dinero en el 2024 los proyectos aprobados tenían un valor de US$10,000 y ahora el doble.

Henríquez habló también de las mejoras que llevarán a cabo en 20 oficinas y la construcción de ocho nuevas, así como el remozamiento del Jardín Botánico.

Además que han intervenido el 40% de infraestructura de las áreas protegidas como puntos de vigilancia y centros de visitantes, así como entrega de 10 camionetas y 20 motores a personal del SENPA.

A pesar de las limitaciones, Henríquez destacó que gracias a la política de tolerancia cero han logrado miles de sometimientos, i incautaciones y multas que superan los RD$ 700 millones. “Hemos ido de forma definitiva imponiendo la ley porque es un reto ante la cultura del delito ambiental”, indicó.

Presas

Uno de los proyectos que destacó el ministro fue la limpieza de presas que iniciará iniciará en el mes de enero en Valdesia, donde se esperan retirar 35 millones de metros cúbicos de sedimentos.

Henríquez dijo que todas las presas están sedimentadas lo que reduce entre 50 a 60% de su capacidad de almacenamiento de agua.

Intereses

Cuestionado en torno a las causas que inciden para que se cometan delitos ambientales, Henríquez reconoció que los intereses están entre ellas.

“Definitivamente hay intereses de por medio, estamos en una guerra permanente en defensa del sistema nacional de áreas protegidas”, declaró, tras apuntar que reciben denuncias a diario y realizan operativos de forma permanente.

Puso de referencia los daños que la expansión agrícola provoca en los recursos forestales de montaña, afectando con ello la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que ofrecen las áreas protegidas, como es el 85% de la producción del agua.

Es por tanto que abogó por una mayor conciencia y educación en torno a la importancia de la protección ambiental.

“El tema medioambiental no es hobby ni placer es la única garantía de sostenibilidad en la República Dominicana en las próximas décadas. Y de ellos depende todo los demás”, expresó.