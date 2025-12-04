GSD genera 6,000 toneladas de basura al día

Publicado por Odalis Mejía Creado: Actualizado:

En 2015 en el Gran Santo Domingo se generaban cerca de 3,500 toneladas diarias de residuos sólidos y al día de hoy se ha elevado a 6,000, una cantidad que se previó para 2030.

Al ofrecer los datos, el ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, atribuyó este volumen al cambio de los patrones de consumo que ya son similares a países del primer mundo, lo que implica un reto, sobre todo por la proliferación del plástico.

“El Gran Santo Domingo ha generado una huella urbana muy importante. En el 2015 se hablaba de una generación entre 3,000 y 3,500 toneladas diarias de residuos y la estimación era que para 2030 íbamos a superar las 5,000. Al día se hoy estamos generando en el Gran Santo Domingo entre 5,800 a 6000 toneladas diarias de residuos”, expresó el ministro.

Señaló que además de la contaminación que representa Duquesa se ha determinado que la mala recolección provoca que 500 toneladas diarias vayan a la cuenca de los ríos Ozama e Isabela. Dijo que por suerte la Ley de Residuos ha creado una industria de revalorización que ha estado funcionado adecuadamente en las provincias La Altagracia, San Pedro de Macorís y Duarte.

Informó que el caso de Duquesa ya cerró la licitación para el cierre técnico que iniciará a principios del 2026 con apoyo del Banco Interamericano y la cooperación española y japonesa.

Agregó que se tienen tres puntos como alternativas para aprovechamiento de los residuos que iban Duquesa que están ubicados en Haina, Santo Domingo Norte y La Cuaba

“Orgullosamente puedo decir que vamos a hacer la gestión que va a remediar el peor desastre ambiental de la República Dominicana”, afirmó el ministro de Medio Ambiente.