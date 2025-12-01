Sengun y Durant suman 52 puntos en victoria Rockets

Publicado por Oriana Martínez Núñez Creado: Actualizado:

SALT LAKE CITY .AP. Kevin Durant anotó 25 puntos en su regreso tras dos partidos de ausencia, liderando a los Houston Rockets a una victoria de 129-101 sobre los Utah Jazz el domingo.

Alpern Sengun anotó 27 puntos para ayudar a los Rockets a conseguir su quinta victoria consecutiva como visitantes.

Steven Adams aportó 13 puntos y 12 rebotes desde la banca, y Amen Thompson repartió nueve asistencias. La presión defensiva de Houston llevó a los Rockets a forzar 17 pérdidas de balón y anotar 22 puntos gracias a ellas. Los Rockets superaron a Utah 21-8 en puntos de contraataque.

Ace Bailey lideró al Jazz con 19 puntos. Lauri Markkanen añadió 18 puntos y ocho rebotes. Jusuf Nurkic totalizó 14 puntos, nueve asistencias y seis rebotes.

Los Rockets mantuvieron a Keyonte George sin anotar, con 0 de 6 en tiros de campo. George también cometió ocho pérdidas de balón.

Houston limitó al Jazz a una sola canasta durante 6 minutos y medio en el primer cuarto, lo que permitió a los Rockets un parcial de 19-4 y una ventaja de 30-16.

Kevin Durant anotó una canasta, dio otra asistencia y tres robos de balón para impulsar la racha.

Utah se acercó a ocho puntos en el segundo cuarto, reduciendo la ventaja de Houston a 39-31 después de que Bailey desviara una bandeja.

Durant encestó dos canastas consecutivas para coronar la racha que puso a Houston arriba 55-33.

Houston amplió su ventaja a 98-64 al final del tercer cuarto tras un parcial de 24-3 impulsado por canastas consecutivas de Durant y Sengun.

Embiid regresa a la alineación 76ers después de perderse 9 juegos por dolor de rodilla

Joel Embiid regresó a la alineación titular de los 76ers el domingo contra Atlanta tras perderse los últimos nueve partidos, principalmente por unas molestias en la rodilla derecha. Embiid solo había jugado seis de 20 partidos y promedió 19.7 puntos y 5.5 rebotes para unos Sixers que han rondado el .500 sin él.

Los 76ers tienen un récord de 4-2 con Embiid.

Los 76ers elevaron la clasificación de Embiid a cuestionable en el informe de lesiones ayer domingo por la tarde y el dos veces campeón anotador de la NBA recibió el alta médica para jugar tras su entrenamiento previo al partido.

Los 76ers jugarán por primera vez esta temporada con su trío All-Star: Embiid, el lesionado Paul George y Tyrese Maxey, juntos en la alineación titular.