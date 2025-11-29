El ex NBA Rick Fox anuncia sus planes de presentarse a las elecciones generales de las Bahamas.

Publicado por AP Creado: Actualizado:

El exjugador de la NBA Rick Fox anunció que se postulará para un escaño legislativo en las Bahamas en las elecciones generales del próximo año.

Su candidatura se produce en un momento en que el archipiélago lucha con casos de corrupción de alto perfil, una afluencia de personas que ingresan al país ilegalmente y la recuperación en curso del huracán Dorian , una devastadora tormenta de categoría 5 que azotó en septiembre de 2019.

Fox hizo el anuncio el lunes en Facebook.

“Usted ha compartido que desea más transparencia, una economía moderna que priorice la asequibilidad y la seguridad, y un país donde la oportunidad sea nuestra realidad, no solo una promesa”, escribió.

Fox es tres veces campeón de la NBA con Los Ángeles Lakers.

En 2015, cofundó Echo Fox y adquirió una franquicia en la League of Legends Championship Series (LCS) de Norteamérica, parte del circuito de esports más prestigioso del mundo. Posteriormente, dejó la organización.

Fox nació en Toronto de madre canadiense y padre bahameño y creció en las Bahamas.