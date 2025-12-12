Bandits Gaming conquista la Street Fighter League Pro-US 2025; la dinastía dominicana irá a Japón

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Bandits Gaming, la organización dominicana y referente del fighting game competitivo, se consagró campeón de la Street Fighter League: Pro-US 2025, reafirmando su dominio en la escena internacional y asegurando su clasificación a las Finales Mundiales en Japón.

La victoria de Bandits en la edición estadounidense 2025 no solo consolida el prestigio del equipo, sino que eleva nuevamente el nombre de República Dominicana al máximo escenario del Street Fighter competitivo. El roster campeón estuvo integrado por Cristhoper Rodríguez (Caba), Saul Mena (MenaRD), Robert Whitney (Booce) y Chris Tatarian (Chris T), un bloque que combinó experiencia, lectura táctica y ejecución bajo presión para completar una temporada memorable.

Caba, símbolo del presente y futuro del talento dominicano, figura emblemática del esports dominicano y pieza clave en la narrativa competitiva de Bandits.

Reconocido por su impacto dentro y fuera del escenario —y por sostenerse entre la élite con resultados y presencia constante— Caba volvió a demostrar que el talento de RD compite al más alto nivel mundial, con una carrera marcada por participaciones y resultados relevantes en el circuito internacional.

Tras la victoria, Caba compartió un mensaje de gratitud y propósito: atribuyó el resultado a Dios y al trabajo y la disciplina que el equipo sostuvo durante toda la temporada.

MenaRD, bicampeón mundial y uno de los jugadores más influyentes del circuito, volvió a demostrar su capacidad de impactar series completas con experiencia, lectura táctica y liderazgo competitivo.

Un factor determinante esta temporada fue la labor de Luiman20 como coach, quien implementó un sistema de preparación integral basado en análisis, estrategia situacional y sinergia entre jugadores.

Bandits cerró la temporada regular en primer lugar y remató la campaña como campeón, mostrando una estructura estable, cohesionada y diseñada para sostener resultados en los escenarios más difíciles.

La dinastía dominicana cierra un capítulo más en el trayecto de la organización.

Este campeonato en 2025 se suma a los logros previos de la organización, reforzando una narrativa clara: Bandits no es una sorpresa; es una potencia. Con títulos recientes en la Street Fighter League y un impacto que trasciende fronteras, la organización continúa construyendo una dinastía basada en preparación, identidad dominicana y rendimiento en los momentos decisivos.

Lo que Dominicana está logrando no es casualidad, sino consecuencia de un ecosistema competitivo que está madurando y proyectándose al mundo.

Con la clasificación asegurada a Japón, Bandits entra a la fase final con un objetivo claro: extender el dominio y seguir demostrando que República Dominicana compite desde el centro de la conversación global.