Banco Central actualiza la tasa del dólar para este 12 de diciembre de 2025

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) dio a conocer este viernes las tasas de cambio para la compra de divisas convertibles, vigentes para el 12 de diciembre de 2025, conforme a lo establecido en la Undécima Resolución de la Junta Monetaria del 14 de agosto de 2003 y el Reglamento de Contabilidad del 2 de abril de 2009.

El informe, emitido por el Departamento Internacional del BCRD, detalla los valores de referencia para monedas extranjeras utilizadas en transacciones oficiales y comerciales. Entre las principales divisas, el dólar estadounidense se ubicó en RD$63.1943, mientras que el euro registró una tasa de RD$74.1332. La libra esterlina se cotizó en RD$84.5192, y el dólar canadiense en RD$45.8794.

Otras monedas relevantes incluyeron el dólar australiano (RD$42.0937), el franco suizo (RD$79.4597), el yuan chino (RD$8.9570) y el yen japonés (RD$0.4059). Asimismo, el Derecho Especial de Giro (DEG), unidad de cuenta del Fondo Monetario Internacional, fue publicado en RD$86.3750.

El Banco Central recordó que estas tasas corresponden exclusivamente a operaciones de compra de divisas convertibles y son actualizadas conforme a los mecanismos establecidos por la normativa monetaria vigente.