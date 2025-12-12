Mbappé mantiene la duda sobre si podrá jugar contra el Alavés

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El francés Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, mantiene la duda de si estará disponible para jugar el domingo en la visita al Alavés (21:00 horas CET, -1 GMT), tras perderse el partido del miércoles contra el Manchester City por molestias en la rodilla izquierda.

Según informaron a EFE fuentes del club, el galo no entrenó sobre el césped este viernes en el primer entrenamiento del Real Madrid para preparar la visita al Alavés.

Mbappé llevó a cabo trabajo específico y su presencia o no en Vitoria la marcará cómo evolucionen sus sensaciones en la rodilla izquierda, que cuidan con mimo para no asumir ningún riesgo mayor.

Un Mbappé que está siendo capital esta temporada para el Real Madrid, al sumar 25 goles de los 45 que han anotado los de Xabi Alonso en el presente curso.

Por ello, y por la mala racha que encadena el conjunto blanco, dos victorias en ocho partidos, que ponen en riesgo el puesto de Xabi, la presencia o no de Mbappé ante el Alavés adquiere aún mayor importancia.

Un partido para el que, además, Xabi Alonso cuenta con las bajas confirmadas por lesión de Carvajal, Militao, Mendy, Trent y Alaba (lesionados), Carreras, Endrick y Fran (sancionados).