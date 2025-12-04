Aderlín y Jerar conducen victoria de las Aguilas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Aderlin Rodríguez conectó imparable de dos vueltas y Jerar Encarnación remolcó otra con sencillo para un rally de tres anotaciones en la alta de la tercera entrada para que las Aguilas Cibaeñas vencieran anoche 4-2 a los Tigres del Licey en partido del Torneo de Béisbol Invernal dedicado a don Juan Marichal, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown de los Estados Unidos, celebrado en el estadio Quisqueya.

Los aguiluchos contaron tambien con cino entradas de dos carreras de su abridor Abdiel Mendoza (1-1), quien se acreditó la victoria al ceder dos imparables, con un boleto y cinco ponches. Perdió Shaun Anderson (1-1) al permitir dos carreras en dos entradas y dos tercios de tres hits, tres boletos y dos ponches. Salvó Burch Smith al retirar a los tres hombres enfrentó en el noveno.

Con su revés, los bengaleses ponen su récord en 14-19, mientras los aguiluchos colocan su foja en 24-8, para continuar firmes en el primer lugar.

Por las Aguilas, Wilmer Difó de 4-3, Aderlin Rodríguez, Jerar Encarnación y Leody Taveras batearon imprarables remolcadores.

Por los Tigres, David Hensley disparó triple y sencillo, Mel Rojss Jr., doble, Gustavo Núñez y Cal Stevenson un hit

Licey tomó control 2-0 en el segundo por doble de Mel Rojas, triple de David Hensley y elevado de sacrificio de Hayden Senger.