Águilas Cibaeñas adquieren a Jasson Domínguez y Wilkin Ramos en movimiento estratégico

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Las Águilas Cibaeñas anunciaron este sábado la adquisición del estelar jardinero Jasson Domínguez, el prometedor lanzador Wilkin Ramos y un pick de novena ronda del Draft de Novatos 2026 de la Liga Dominicana de Béisbol, en un movimiento estratégico que fortalece el núcleo joven y el futuro inmediato del conjunto aguilucho.

Para concretar la llegada de Domínguez, prospecto de élite de los Yankees de Nueva York, el equipo amarillo cedió a los Leones del Escogido al jardinero Jerar Encarnación.

Perfiles

Jasson «El Marciano» Domínguez (OF): Con apenas 23 años, es uno de los talentos más electrizantes del béisbol actual. Bateador ambidiestro con poder, velocidad de élite y un brazo respetable. Domínguez llega en un momento estelar: actualmente lidera a los Yankees en remolcadas (9) durante los campos de entrenamiento, promediando .333 con un OPS de 1.010 y tres cuadrangulares en 11 partidos.

Domínguez debutó en la liga dominicana la temporada pasada, viendo acción en 11 partidos. Durante ese trayecto, conectó siete imparables, entre ellos tres dobletes.

Wilkin Ramos (PD): Brazo joven perteneciente a los Gigantes de San Francisco. Ramos tuvo una sólida actuación en las menores (efectividad de 2.64 en 2025). En su breve paso con los Leones en la temporada pasada, lanzó cuatro entradas en blanco permitiendo apenas un imparable y ponchando a cinco bateadores.

»Estamos sumamente entusiasmados de darle la bienvenida a Jasson y Wilkin. Domínguez es un jugador especial, con las herramientas para impactar el juego en todas sus facetas, y Ramos fortalece nuestro pitcheo. Es un movimiento que busca mantenernos en el tope de la competitividad», afirmó el Departamento de Operaciones de Béisbol mediante un comunicado oficial.

Despedida a un Guerrero

Las Águilas Cibaeñas expresan su profundo agradecimiento a Jerar Encarnación por su entrega, sus cuadrangulares oportunos y el profesionalismo mostrado al vestir la chaqueta amarilla. La organización le desea el mayor de los éxitos en esta nueva etapa de su carrera con los Leones del Escogido.