Israel confirma ataque selectivo en Teherán contra líderes de inteligencia iraníes

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El Ejército israelí afirmó este sábado haber matado a dos altos cargos de la rama de inteligencia del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya, quienes presuntamente habían asumido este papel tras el asesinato al inicio de esta guerra de otro comandante de inteligencia.

"Ayer (viernes), la Fuerza Aérea Israelí, actuando con base en información precisa de inteligencia, llevó a cabo un ataque selectivo en Teherán y eliminó a Abdollah Jalali Nasab y Amir Shariat", detalla hoy un comunicado castrense.

Según Israel, el sector de inteligencia de este comando era el encargado de analizar información que posteriormente se presentaba a los responsables de seguridad iraníes para la toma de decisiones operativas, incluidas en esta ofensiva.

Este sábado, fue enterrado con honores militares en Teherán Ali Shamjani, una de las figuras políticas más importantes en las últimas décadas en el país, donde fue almirante, exjefe de seguridad y asesor del fallecido Alí Jameneí; y quien también había fallecido en el primer día de guerra.

La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán ha entrado ya en su tercera semana, con continuos bombardeos contra el territorio iraní, en especial Teherán, que se han cobrado las vidas de al menos 1.230 personas, según la última cifra oficial iraní del 5 de marzo.

Además, más de 800 personas han muerto en Líbano, según el último registro oficial, donde también hay más de 2.000 heridos y casi un millón de desplazados, según las cifras de la Organización Internacional para las Migraciones