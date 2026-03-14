Dónde ver el Clásico Mundial RD vs EE.UU. en pantallas gigantes en Santo Domingo

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Carolina Mejía y Grupo de Medios Panorama informaron que proyectarán en pantallas gigantes el partido del Clásico Mundial de Béisbol entre República Dominicana y Estados Unidos en la Plaza Santo Domingo a partir de las 8:00 de la noche.

Se trata de la continuación de esta alianza que ha puesto a gozar a miles de dominicanos en las dos primeras transmisiones, en los juegos contra Venezuela y Corea del Sur.

La Plaza Santo Domingo, ubicada en la avenida George Washington con Abraham Lincoln, ha sido el epicentro del disfrute de los capitaleños durante dos jornadas históricas en las que el conjunto quisqueyano ha salido por la puerta grande.

Para tales fines, la Alcaldía del Distrito Nacional no solo ha colocado pantallas gigantes y sillas, sino también baños, puestos de comida y bebida, así como un amplio dispositivo de seguridad en coordinación con varios cuerpos castrenses. Asimismo, ha sido vital el acuerdo con Grupo de Medios Panorama como plataforma oficial de transmisión de esta justa deportiva.

El encuentro de semifinal definirá al conjunto que podrá optar por la corona en el partido final el próximo martes. En ese sentido, los criollos cuentan con récord de cinco triunfos sin derrotas, mientras que los estadounidenses sufrieron un revés contra Italia y ganaron los cuatro restantes.

Previo al juego de este viernes, se volvieron virales imágenes de Geraldo Perdomo, Fernando Tatis Jr. y Pedro Martínez agradeciendo a Carolina por estas transmisiones y exhortando al público a disfrutar en el malecón.

El impacto de esta iniciativa de Carolina Mejía de llevar alegría a los capitaleños con estos encuentros del Clásico Mundial de Béisbol ha calado tanto que ya otras alcaldías la han replicado en sus respectivas demarcaciones.