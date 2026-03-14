Qué hace única la Black Strat de Gilmour, subastada en Christie’s

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La legendaria guitarra 'Black Strat' del músico británico David Gilmour se vendió por 14,55 millones de dólares en una subasta de Christie's, convirtiéndose así en la guitarra más cara jamás vendida en una puja.

El instrumento, una Fender Stratocaster negra, fue adquirido el jueves tras una intensa puja que se prolongó durante 21 minutos, según Angela Montefinise, portavoz de la casa de subastas.

El precio supera ampliamente el anterior récord de 6,01 millones de dólares por una guitarra, alcanzado en 2020 por la Martin D-18E que tocó Kurt Cobain durante la actuación de Nirvana en el programa 'MTV Unplugged' apenas unos meses antes de su muerte.

Gilmour compró su Stratocaster en 1970 en la tienda de instrumentos Manny's Music, en el centro de Manhattan, y durante años se convirtió en su guitarra favorita.

El músico la utilizó en grabaciones clave de Pink Floyd y en numerosas actuaciones entre 1972 y 1983, periodo en el que la banda británica publicó algunos de sus álbumes más influyentes, entre ellos 'The Dark Side of the Moon', 'Wish You Were Here' y 'The Wall'.

A lo largo de los años, la guitarra fue objeto de numerosas modificaciones, como cambios de mástil, ajustes en las pastillas y alteraciones en la electrónica, que reflejan la búsqueda constante de Gilmour por nuevos matices sonoros.

"Cada alteración forma parte de su historia. Aunque haya cambiado físicamente, sigue siendo la misma pieza que se utilizó para solos inolvidables como el de 'Comfortably Numb'", explicó a EFE Amelia Walker, especialista de la casa de subastas, la semana pasada, antes de la subasta.

La guitarra formaba parte de una subasta de la colección del empresario estadounidense Jim Irsay, fallecido el año pasado.

Irsay, conocido por su afición a la música, reunió una extensa colección de objetos de la cultura popular, incluidos instrumentos que pertenecieron a Paul McCartney o Bob Dylan, entre otros.

Irsay había comprado la guitarra de Gilmour en 2019 en otra subasta de Christie’s por algo más de 5 millones de dólares.

Asimismo, la 1966 Fender Mustang que Cobain utilizó en el videoclip de 'Smells Like Teen Spirit' se vendió por 6,9 millones de dólares, y la 'Tiger' del californiano Jerry Garcia, líder de The Grateful Dead, alcanzó los 11,56 millones.