Águilas vs Toros: así fue la fiesta de una clasificación que paralizó La Romana

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La Romana se volcó a las calles en una noche de fiesta tras la clasificación de los Toros del Este a la Serie Final de la LIDOM, luego de vencer 8-7 a las Águilas Cibaeñas en un dramático partido del Round Robin.

Fuegos artificiales, trompetas, banderines al aire y gritos de victoria marcaron la celebración tanto dentro como fuera del Estadio Francisco A. Micheli, que lució a su máxima capacidad.

La euforia fue inmediata: los fanáticos no dejaban de alzar las manos, mientras los jugadores del conjunto naranja se abrazaban en el centro del terreno para festejar el triunfo.

El momento decisivo llegó en el décimo episodio, cuando Sergio Alcántara empató el encuentro y Jeimer Candelario se convirtió en el héroe al recibir un boleto con las bases llenas, empujando la carrera que dejó en el terreno a las Águilas Cibaeñas y selló el pase a la final.

Tras conocerse el resultado, la celebración se extendió por las calles de La Romana. Decenas de fanáticos salieron en sus vehículos tocando trompetas, coreando consignas y ondeando banderas del equipo.

Además de la victoria, el equipo naranja también hizo historia al establecer dos nuevos récords en el Round Robin: 49 dobles, superando la marca de 39 impuesta por las Águilas en la temporada 2003-04, y 88 boletos, dejando atrás el registro de 87 de las Estrellas Orientales (2021-22).

Ahora, los Toros del Este se medirán ante los Leones del Escogido en la Serie Final del torneo, dedicado a don Juan Marichal, que iniciará este miércoles 21 de enero, a las 7:15 de la noche, en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, en Santo Domingo.