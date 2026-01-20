Calendario de LIDOM: Toros del Este y Leones del Escogido chocarán en la Serie Final

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) dio a conocer este martes el calendario oficial de la Serie Final, luego de que los Toros del Este aseguraran su clasificación tras vencer 8-7 a las Águilas Cibaeñas en un dramático partido del Round Robin.

El conjunto romanense dejó en el terreno a las Águilas en un emocionante encuentro disputado en el Estadio Francisco A. Micheli, que lució a casa llena, sellando así su boleto a la final, donde se medirá ante los Leones del Escogido.

La Serie Final, correspondiente al torneo dedicado a don Juan Marichal, iniciará este miércoles 21 de enero en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, en Santo Domingo, a las 7:15 de la noche.

El segundo partido se jugará el jueves 22, a las 7:30 de la noche, en el Estadio Francisco A. Micheli de La Romana. Mientras que el viernes 23, ambas novenas regresarán a la capital para enfrentarse nuevamente a las 7:15 de la noche.

El sábado será día libre, y la serie continuará el domingo 25 en La Romana, a partir de las 5:00 de la tarde.

De ser necesarios, los partidos restantes quedaron programados para los días 26, 27 y 28 de enero. El lunes 26 se jugaría en Santo Domingo a las 7:15 de la noche, el martes 27 en La Romana a las 7:30, y el miércoles 28 nuevamente en la capital.