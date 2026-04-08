Amed Rosario pega 2 jonrones en triunfo de NYY

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YANKEES5

ATLETICOS3

NuevaYork. El dominicano Amed Rosario conectó sus dos primeros jonrones de la temporada y remolcó cuatro carreras para que los Yankees de Nueva vencieran anoche 5-3 a los Atléticos de Oakland.

El segundo cuadrangular de Rosario fue de tres carreras para poner adelante a su equipo en el cierre de la octava entrada.

Rosario despachó sus dos jonrones en cuatro turnos.

Cincinnati6

Marlins3

MIAMI. Sandy Alcántara tuvo otra magistral salida, pero el cerrador Anthony Bender tiró un wild pitch en la novena entrada que permitió anotar a Elly De La Cruz desde tercera base para empatar el juego 2-2, y evitar que el dominicano alcanzara su tercera victoria de la temporada.

Luego en el décimo, Nathaniel Lowe conectó sencillo remolcador y Matt McLain agregó doble empujador de dos vueltas más para que los Rojos de Cincinnati vencieran 6-3 a los Marlins.

El su labor completa, Alcántara lanzó ocho y un tercio de entradas de dos carreras, tres hits, con dos boletos y cinco ponches.

Por los Rojos, Noelvi Marte de 4-1. Elly De La Cruz de 2-0 con una anotada.

Por los Marlins, Agustín Ramírez un tubey y una remolcada en cinco turnos. Otto López de 4-0.

Mets4

Arizona3

NUEVA YORK .AP. . Ronny Mauricio regresó a las Grandes Ligas y conectó un sencillo decisivo como emergente en la décima entrada para que los Mets de Nueva York superaran el martes 4-3 a los Diamondbacks de Arizona.

Nueva York (7-4) ganó su cuarto juego consecutivo y mejoró a una foja de 2-2 en entradas extra en lo que va de la temporada.

Por Arizona, los dominicanos Ketel Marte de 2-1. Geraldo Perdomo de 4-0 con una anotada.

Orioles4

M. blancas2

CHICAGO .AP. Gunnar Henderson conectó un jonrón de dos carreras para desempatar el juego en la octava entrada, en un episodio de tres anotaciones de Baltimore, y los Orioles vencieron el martes 4-2 a los Medias Blancas para su octava victoria consecutiva sobre Chicago.

Por los Orioles, el dominicano Samuel Basallo de 3-1 con una anotada.

Cleveland2

Reales1

CLEVELAND .AP. El sencillo de Brayan Rocchio con un out en la novena entrada impulsó a CJ Kayfus y le dio el martes a los Guardianes de Cleveland la victoria 2-1 sobre los Reales de Kansas City.

Por los Guardianes, los dominicanos Juan Brito de 4-2; José Ramírez de 4-0 y Angel Martínez de 3-2.

Piratas7

Padres1

PITTSBURGH .AP. Paul Skenes, el vigente ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional, hilvanó su segunda apertura sólida y mantuvo a San Diego sin hits hasta la sexta entrada, para que los Piratas de Pittsburgh doblegaran 7-1 a los Padres.

Skenes (2-1), quien tuvo una actuación desastrosa en la derrota del día inaugural ante los Mets de Nueva York, ponchó a seis y otorgó dos bases por bolas en 6 1/3 entradas, reduciendo su efectividad a 5.54.

Por los Padres, los dominicanos Manny Machado de 2-0. Fernando Tatis Jr. de 4-1. Ramón Laureano de 4-0. Por los Piratas, Oneil Cruz pegó un doble remolcador de dos vueltas.

Cerveceros9

Tampa Baye2

ST. PETERSBURGH, Florida .AP. Alex Bregman rompió una racha negativa de 0 de 13 con tres hits y Javier Assad lanzó 5 2/3 entradas sin permitir carreras para guiar a los Cachorros de Chicago a una victoria de 9-2 sobre los Rays de Tampa Bay.

Por los Rays, el dominicano Junior Caminero de 3-0.