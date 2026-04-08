Edificio Copelo: Sede de Gobierno de Caamaño

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El desarrollo de los acontecimientos, a raíz del levantamiento cívico-militar del 24 de abril del 1965, ya para el 4 de mayo condujeron a convertir al Edificio Copelo de la calle El Conde en la sede del gobierno en armas de la Revolución Constitucionalista y por consecuencia, en el centro político y militar de ese histórico acontecimiento. Las fuerzas Constitucionalistas derrocaron al Gobierno del triunvirato de Donald Reíd Cabral y tomaron el Palacio Nacional el 25 de abril, instalando en el mismo al presidente interino escogido por el Congreso Nacional, Rafael Molina Ureña. El palacio fue bombardeado desde el mar y desde el aire, y aunque los militares y el pueblo no se amedrentaron y continuaron combatiendo, organizándose en comandos, el doctor Rafael Molina Ureña no aguantó y abandonó el palacio presidencial para exiliarse el día 27 de Abril, permitiendo así que los golpistas recuperaran el palacio de Gobierno, el mismo día que el Coronel Francisco Alberto Caamaño, Monte Arache y otros oficiales constitucionalistas abandonaban la embajada de los Estados Unidos rechazando las presiones para que depusieran las armas, saliendo por el contrario rumbo al puente Duarte, en el que se libraban feroces combates contra las tropas y tanques del CEFA. Esa batalla la ganaron las fuerzas constitucionalistas, consagrando al coronel Caamaño como el líder militar de la Revolución, quien fue escogido como presidente de la República el 3 de mayo por el Congreso Nacional conformado por los senadores y diputados electos democráticamente junto con Juan Bosch el 20 de diciembre del 1962. Entre muchas opciones, el Gobierno constitucionalista del presidente Francisco Alberto Caamaño se estableció en el Edificio Copelo, esa moderna edificación inaugurada en el 1939 en la más importante vía comercial de la época. Ubicada en el Centro Histórico de Santo Domingo. El ¨Museo Histórico de la Gesta de Abril¨, dispuesto mediante la ley 113-2010, deberá ser instalado en el Edificio Copelo, tal como lo establece la ley dictada en el 2010 en su cuarto ¨Considerando¨. Así debe ser asumido por la Comisión creada por el Presidente Abinader mediante el decreto 200-26, asumiendo además la responsabilidad de incorporar a esos esfuerzos a destacados participantes de esa gesta, tales como Rafael Gamundi, Fafa Taveras, Fidelio Despradel, Cucuyo Baez, Teresa Espaillat, Sagrada Bujosa, Fidel Guzmán, el general Lachapelle Diaz, Cayetano Rodríguez, Narciso Isa Conde, entre otros. Además, debe tomar en consideración el inventario del Comité ¨Ruta de los Comandos¨ así como a la ¨Academia Militar 24 de abril¨, el periódico ¨Patria¨, ¨la Radio Constitución¨ que operó en la frecuencia de la emisora HYZ, así como el papel de los artistas e intelectuales de abril. ¡Manos a la obra!!