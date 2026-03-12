“Por eso estamos aquí hoy en día”: Albert Pujols revela los próximos pasos en el Clásico Mundial

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Luego de que República Dominicana derrotara 7-5 a Venezuela en el Clásico Mundial, la selección criolla ya tiene la mirada puesta en su próximo compromiso frente a Corea, programado para este viernes a las 6:30 de la tarde.

El dirigente del equipo dominicano, Albert Pujols, explicó cuáles serán los próximos pasos del conjunto tras el importante triunfo.

“Por la manera que nos hemos manejado estamos aquí hoy en día y vamos para la segunda ronda y vamos a tratar de seguir haciendo el trabajo que hemos venido haciendo con el pitcheo, el bullpen, la ofensiva y preparando cada uno de esos muchachos para que estén ready para el juego”, indicó Pujols.

El dirigente también destacó que, aunque los fanáticos esperaban con ansias el duelo entre República Dominicana y Venezuela, todos los encuentros han sido importantes desde el inicio del torneo.

“El Clásico comenzó la semana pasada para mí. Cada juego que nosotros hemos jugado ha sido importante, quizás este es el juego que la fanaticada ha disfrutado más, pero este torneo comenzó el viernes pasado”, expresó.

Asimismo, Pujols señaló que el equipo no cuenta con un cerrador fijo, ya que la estrategia ha sido utilizar a los lanzadores según la situación del partido.

“Es un torneo corto, tú buscas a ese pitcher que te pueda hacer esos tres outs. Eso es lo que hemos venido haciendo, es lo que nos ha funcionado y lo vamos a seguir haciendo”, dijo.

Mentalidad del equipo

Por su parte, los jugadores Juan Soto y Fernando Tatis Jr. también hablaron tras el partido y compartieron cuál es la mentalidad del equipo de cara al próximo desafío.

“No hay ningún suspiro, nosotros tenemos la mentalidad de que vamos a enfrentar a un tremendo equipo como Corea, vamos a dar el 100% de nosotros, no nos vamos a confiar de ninguna manera. Lo de nosotros es salir ahí y tratar de ganar los juegos. Vamos a salir afuera y jugar buenos juegos”, indicó Soto.

El jugador también agregó que el equipo buscará mantener la misma dinámica con la que inició el torneo.

“Nos sentimos positivos, pero ahora vamos a tratar de seguir haciendo lo mismo que en el día uno, seguir con la misma vibra, la misma rutina”, señaló.

Mientras tanto, Tatis Jr. consideró que el equipo todavía puede mejorar en algunos aspectos ofensivos.

“Todavía podemos jugar aún mejor y limpiar un poco ofensivamente”, afirmó, al tiempo que advirtió sobre la exigencia de los próximos rivales.

Sobre el juego

La noche del miércoles los dominicanos mostraron su poder ofensivo para imponerse 7-5 ante Venezuela.

El poder se hizo sentir en los bates de Juan Soto, Ketel Marte, Vladimir Guerrero Jr. y Fernando Tatis Jr., quienes conectaron cuadrangulares en un LoanDepot Park.

Con esos cuatro jonrones, República Dominicana alcanzó 13 cuadrangulares en sus primeros cuatro partidos del Clásico, lo que representa un récord para el equipo en ese tramo del torneo.

Mientras tanto, la selección dominicana se mantiene invicta y en el primer lugar del Grupo D.

El próximo compromiso de los dominicanos está programado para mañana a las 6:30 de la tarde frente a Corea, que terminó segundo en el Grupo C.