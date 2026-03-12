Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La noche del miércoles el “plátano power” se impuso a la arepa. República Dominicana derrotó a Venezuela en un emocionante partido del Clásico Mundial de Béisbol, un triunfo que para muchos fanáticos tuvo sabor a revancha, luego de que hace tres años la República Bolivariana venciera a Quisqueya.

Pero, ¿cómo vivieron la victoria dos de las principales figuras del equipo dominicano, Juan Soto y Fernando Tatis Jr.?

Tras el partido, ambos peloteros destacaron la intensidad del encuentro y la calidad del rival, al tiempo que celebraron el resultado que mantiene a República Dominicana invicta en el torneo.

“Yo creo que no fue tan cómoda sabiendo el grupo de muchachos que Venezuela tiene. Teníamos la ventaja, pero sabíamos que en cualquier momento ellos podían explotar. Nos mantuvimos agresivos, seguimos jugando a la pelota fuerte y gracias a Dios pudimos lograr la victoria”, detalló Soto.

Por su parte, Tatis Jr. expresó satisfacción por el nivel de juego mostrado ante el conjunto venezolano, aunque advirtió que el equipo no debe confiarse.

“Nos sentimos bien, especialmente jugando la calidad de béisbol que se jugó hoy contra Venezuela y nos sigue motivando”, dijo. No obstante, agregó que “no nos podemos confiar, esto es un torneo demasiado corto y todos saben lo rápido que puede cambiar un torneo de béisbol, así que a seguir preparándonos”.

Plátano power se comió la arepa en el Clásico Mundial: así lo vivieron Juan Soto y Fernando Tatis Jr.

Mentalidad para lo que viene

Soto también dejó claro que, pese al entusiasmo por el triunfo, el equipo debe mantener la misma mentalidad con la que inició el torneo.

“Nos sentimos positivos, pero ahora vamos a tratar de seguir haciendo lo mismo que en el día uno, seguir con la misma vibra, la misma rutina”, señaló.

Mientras tanto, Tatis Jr. consideró que el equipo aún puede mejorar en algunos aspectos ofensivos.

“Todavía podemos jugar aún mejor y limpiar un poco ofensivamente”, afirmó, al tiempo que advirtió sobre la exigencia de los próximos rivales.

“Ahora vienen rivales que, no descartando a Venezuela ni a ningún otro -aclaró-, han jugado buena pelota en el otro lado del mundo”.

¿El juego del desquite?

La noche del miércoles los dominicanos mostraron su poder ofensivo para imponerse 7-5 ante Venezuela.

El poder se hizo sentir en los bates de Juan Soto, Ketel Marte, Vladimir Guerrero Jr. y Fernando Tatis Jr., quienes conectaron cuadrangulares en un LoanDepot Park.

Con esos cuatro jonrones, República Dominicana alcanzó 13 cuadrangulares en sus primeros cuatro partidos del Clásico, lo que representa un récord para el equipo en ese tramo del torneo.

Mientras tanto, la selección dominicana se mantiene invicta y en el primer lugar del Grupo D.

El próximo compromiso de los dominicanos está programado para mañana a las 6:30 de la tarde frente a Corea, que terminó segundo en el Grupo C.