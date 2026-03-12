Asaltan a varias personas mientras veían juego República Dominicana vs. Venezuela en el Clásico Mundial

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Dos individuos armados asaltaron la noche de este miércoles a varias personas que se encontraban en un centro de diversión jugando dominó y observando el partido del Clásico Mundial de Béisbol entre República Dominicana y Venezuela.

El hecho ocurrió en la comunidad Villa Tabacalera, en el municipio de Navarrete, provincia Santiago, y quedó captado en un video que circula en las redes sociales, donde se observa cómo, de manera sorpresiva, entran al establecimiento apuntando a sus víctimas y aparentemente les ordenan tirarse al suelo, para luego uno de ellos requisarlas y cargar con todo lo que tenían.

Asaltan a varias personas mientras veían el juego RD vs. Venezuela en el Clásico Mundial / Video: soydenavarrete096

Los malhechores, quienes además tenían el rostro cubierto con pasamontañas de color negro y portaban abrigos, abandonaron el lugar con rumbo desconocido tras cometer el hurto.

Hasta el momento, las autoridades de la Policía Nacional no se han referido sobre este robo agravado.