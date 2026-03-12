Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad El País

Asalto armado

Asaltan a varias personas mientras veían juego República Dominicana vs. Venezuela en el Clásico Mundial

El hecho ocurrió en la comunidad Villa Tabacalera, en el municipio de Navarrete

Asalto en Navarrete

Asalto en NavarreteFuente externa

Hoy .
Publicado por
Hoy

Creado:

Actualizado:

Dos individuos armados asaltaron la noche de este miércoles a varias personas que se encontraban en un centro de diversión jugando dominó y observando el partido del Clásico Mundial de Béisbol entre República Dominicana y Venezuela.

El hecho ocurrió en la comunidad Villa Tabacalera, en el municipio de Navarrete, provincia Santiago, y quedó captado en un video que circula en las redes sociales, donde se observa cómo, de manera sorpresiva, entran al establecimiento apuntando a sus víctimas y aparentemente les ordenan tirarse al suelo, para luego uno de ellos requisarlas y cargar con todo lo que tenían.

Asaltan a varias personas mientras veían el juego RD vs. Venezuela en el Clásico Mundial / Video: soydenavarrete096

Asaltan a varias personas mientras veían el juego RD vs. Venezuela en el Clásico Mundial / Video: soydenavarrete096

Los malhechores, quienes además tenían el rostro cubierto con pasamontañas de color negro y portaban abrigos, abandonaron el lugar con rumbo desconocido tras cometer el hurto.

Hasta el momento, las autoridades de la Policía Nacional no se han referido sobre este robo agravado.

Sobre el autor
Hoy .

Hoy

tracking