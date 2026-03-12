Asalto armado
Asaltan a varias personas mientras veían juego República Dominicana vs. Venezuela en el Clásico Mundial
El hecho ocurrió en la comunidad Villa Tabacalera, en el municipio de Navarrete
Dos individuos armados asaltaron la noche de este miércoles a varias personas que se encontraban en un centro de diversión jugando dominó y observando el partido del Clásico Mundial de Béisbol entre República Dominicana y Venezuela.
El hecho ocurrió en la comunidad Villa Tabacalera, en el municipio de Navarrete, provincia Santiago, y quedó captado en un video que circula en las redes sociales, donde se observa cómo, de manera sorpresiva, entran al establecimiento apuntando a sus víctimas y aparentemente les ordenan tirarse al suelo, para luego uno de ellos requisarlas y cargar con todo lo que tenían.
Los malhechores, quienes además tenían el rostro cubierto con pasamontañas de color negro y portaban abrigos, abandonaron el lugar con rumbo desconocido tras cometer el hurto.
Hasta el momento, las autoridades de la Policía Nacional no se han referido sobre este robo agravado.
Juan María Ramírez