¡Arriesga invicto! Leones buscan ganar 5to; gigantes su primero

Luego de la pausa de Año Nuevo, este viernes continúa la quinta fecha del “Todos contra Todos” en la pelota invernal de la República Dominicana, donde los Leones del Escogido viajarán a La Romana para medirse a los Toros del Este (3-1) a las 7:30 pm, y aspirarán a ganar su quinto juego en forma seguida.

De esa forma, los escarlatas arriesgarán su invicto en sus primeros cinco partidos, los cuales han jugado con gran fortuna y hoy tienen (4-0).

Mientras que los Gigantes del Cibao (0-4), que han movido cielo y tierra, incluyendo un nuevo dirigente, van esta noche a buscar su primer triunfo en la serie semifinal cuando se enfrenten a las Aguilas del Cibao (1-3) en el Estadio Cibao a las 7:30 pm.

Los Gigantes no han podido ganar en sus primeros cuatro juegos y es que la ofensiva no ha estado respondiendo a la hora grande, lo mismo que el pitcheo. El pasado martes, Junior Lake despachó un jonrón de dos carreras al jardín central izquierdo para quebrar un empate y guiar a los Leones del Escogido a una victoria 3-2 sobre los Gigantes del Cibao, que alcanzaron su cuarta sin derrotas.

El cuadrangular de Lake, conectado frente a Yovanny Cruz, recorrió 388 pies y salió del bate a 104.8 millas por hora.

Luego del partido, Lake señaló lo siguiente: “Seguimos enfocados, no podemos descuidarnos porque todavía no se define nada. Empezamos con buen pie, pero tenemos que seguir jugando béisbol”, consideró. Fue su jonrón número 13 en juegos de Todos contra Todos, con el que igualó con Nelson Cruz y Félix José en el puesto siete histórico, quedando a uno de alcanzar a David Ortiz (14).

Las Águilas irán tras su victoria número dos con tres fracasos, en la reanudación del “Todos contra Todos”. Chocarán ante los Gigantes del Cibao.

Los Toros tiene marca de 3-1 podrían empatar con los Leones si salen victoriosos esta noche en Francisco Micheli. Por su parte, los mameyes, que tienen marca de 1-3 y buscarán la forma de meterse de lleno en la pelea de los primeros dos lugares. El Round Robin es de 18 partidos y avanzan los dos mejores records.