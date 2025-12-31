Equipo Royal Runners brilla en Maratón La Vega–Moca–La Vega

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El colectivo de running vegano Royal Runners tuvo una actuación sobresaliente en la más reciente edición del Maratón La Vega–Moca–La Vega, posicionándose como la comunidad vegana con mayor participación en la distancia reina de 42 kilómetros, al presentar cuatro atletas en el recorrido completo.

La presencia del equipo no solo se destacó por el número, sino por el valor simbólico y deportivo de sus corredores.

Entre los participantes de los 42 km figuró Cristino Taveras, atleta no vidente, quien completó el exigente trayecto acompañado y guiado por su amigo y compañero de equipo Camilo Arroyo, en una muestra ejemplar de inclusión, compañerismo y sincronía deportiva.

A este logro se suman los corredores Kennedy Betances y Jean Martínez, quienes también asumieron con éxito el reto del maratón completo.

En la modalidad de 14 kilómetros, Royal Runners reafirmó su crecimiento y capacidad organizativa con la participación de 13 corredores, evidenciando una base sólida de atletas comprometidos con la disciplina, la preparación física y el rendimiento sostenible.

La actuación del equipo refuerza el posicionamiento de Royal Runners como un referente del running vegano en la región, demostrando que un estilo de vida basado en la alimentación saludable, la constancia y el trabajo colectivo puede coexistir con el alto rendimiento deportivo.

Su participación en este evento emblemático confirma una visión que trasciende la competencia: correr con propósito, inclusión y coherencia.