Así fue la celebración de Leones y Gigantes al pasar al Round Robin; Licey y Estrellas quedan fuera

Los Leones del Escogido y los Gigantes del Cibao aseguraron su clasificación este lunes al Round Robin de la postemporada, provocando celebraciones de aficionados y equipos.

Mientras que los Tigres del Licey y las Estrellas Orientales quedaron oficialmente eliminados.

Tras el triunfo, tanto la fanaticada como los jugadores celebraron la clasificación acompañados de música, gritos y abrazos.

Mensajes para el equipo del Licey

Así fue el juego de este lunes

Héctor Rodríguez conectó jonrón y remolcó cuatro carreras en la victoria 11-3 sobre las Estrellas Orientales con la que los Leones del Escogido obtuvieron su pase al Todos contra Todos de LIDOM.

El triunfo elimina a las Estrellas (22-28) y completa la cuarteta que entra a la postemporada junto con Águilas, Toros y Gigantes, estos últimos consiguieron su boleto al Round Robin al vencer al Licey.

Los Leones (23-27), campeones nacionales y del Caribe, esperarán por el resultado de la última jornada para definir su lugar en la tabla de posiciones.

En caso de los Gigantes perder este martes ante el Licey, el Escogido entraría como tercero al Todos contra Todos, en caso contrario, lo haría en cuarto.

Los Orientales dieron delante con dos anotaciones en la primera entrada, lo que hizo saltar temprano de la lomita al abridor Travis Lakins, siendo sustituido por Phillips Valdez (3-0), que actuó en 2.1 episodios de una carrera y dos ponches para ganar el juego. Grant Gavin también tuvo una gran presentación saliendo del bullpen tirando tres actos en blanco, sin hits, cuatro ponches y una transferencia.

El lanzador derrotado fue Zac Kristofak (0-1) al permitir tres anotaciones en un tercio.

La primera carrera se produjo en el primer inning, que abrió Junior Lake con doble al central para luego pasar a la intermedia con imparable de Erik González al jardín derecho y anotar con un rodado de Sócrates Brito por la intermedia.

Uno de los dos rallies de cuatro vueltas que fabricaron los capitaleños llegó en el tercero cuando Rodríguez impulsó dos carreras con sencillo y Jonathan Araúz empujó dos más con doble al jardín derecho para colocar el juego 5-3.

En el quinto, Pedro Severino impulsó dos anotaciones con imparable y González trajo otras dos a la registradora para los locales.

El estacazo de Rodríguez se produjo en el sexto frente a Jhan Maríñez. El batazo de dos carreras recorrió 432 pies por el jardín derecho a una velocidad de 106.3 millas por hora.

Por los escogidistas, Rodríguez bateó de 3-3, con cuadrangular, doble, cuatro producidas, tres anotadas y una base por bolas; González, de 5-3, con dos empujadas y una anotada; Severino, de 4-2, con dos remolcadas, dos anotadas y una base robada, y Araúz, de 4-2, con doble y dos impulsadas. Por los petromacorisanos, Ismael Munguía se fue de de 2-1, con una producida, una anotada y un boleto, y Raimel Tapia, de 4-1, con anotada y base robada.

En otro partido, los Gigantes del Cibao derrotaron a los Tigres del Licey por 5-3 para avanzar a la serie de Todos contra Todos.

Los Gigantes lograron su clasificación apoyados en la ofensiva de Marco Hernández, un exjugador de los Tigres que bateó de 4-2 y empujó tres carreras, dos de ellas con un triple decisivo en un séptimo episodio de tres vueltas que puso el partido 5-1.

