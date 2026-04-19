Conoce a Danny Polo el artista que durante el día salva vidas

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En un mundo donde las vocaciones suelen tomar caminos separados, Danny Polo ha logrado algo poco común: unir la ciencia con el arte, el cuidado con la emoción, y la vida con la música.

Su historia no comenzó sobre un escenario, sino en el campo de la salud, desde los 19 años Danny ha trabajado como enfermero, una profesión que no solo le ha dado propósito, sino también una perspectiva única sobre la vida. Su rutina, lejos de ser convencional, ha sido clave para mantener vivos sus dos mundos.

“Inicialmente entré porque mi papá quería que fuera doctor”, dice Danny, aunque siempre sintió afinidad por la ciencia y empezó el camino de la premedicina, con el tiempo descubrió que su verdadera conexión estaba en la enfermería “Me permitía estar más cerca de la gente, vivir esa vocación de servicio desde un lugar mucho más humano”.

Danny Polo

Gran parte de su inspiración nace en la Unidad de Cuidados Intensivos, un lugar donde las emociones están a flor de piel y las historias humanas se viven con intensidad.

“La enfermería me ha enseñado muchísimo sobre la vida, muchas de mis canciones nacen de conversaciones, de momentos muy impactantes con pacientes que atraviesan etapas decisivas”.

Es ahí, entre silencios, despedidas y esperanzas donde Danny Polo encuentra las palabras que luego transforma en música.

Hoy, su propuesta artística no solo busca entretener, sino también conectar desde lo más profundo, llevando consigo las historias reales que ha tenido el privilegio de acompañar. Su música es un reflejo de la vida misma: vulnerable, intensa y profundamente humana.

Su más reciente lanzamiento ¨PDP¨ explora el afrobeat desde una perspectiva urbana y contemporánea donde mezcla sus raíces colombianas y dominicanas, convirtiendo este sencillo en una canción llena de ritmo y energía.