Lanzan “Planeta Alofoke”, el tema oficial del nuevo universo digital

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Alofoke Music presenta “Planeta Alofoke”, su nuevo lanzamiento junto a Ceky Vicini y Ronny GTA, marcando el inicio de una nueva etapa alineada con el estreno de Planeta Alofoke, el reality digital que continúa expandiendo el universo de la plataforma.

Producido por MPM En El Track, y con Santiago Matías “Alofoke” como coproductor y productor ejecutivo, el tema fusiona dembow con elementos electrónicos en una propuesta de alta energía y estética futurista, diseñada para reflejar la escala, intensidad y visión del proyecto.

Más que una canción, “Planeta Alofoke” funciona como una declaración que posiciona a Alofoke como una figura que no sigue tendencias, sino que las crea, trasladando su impacto del entorno digital hacia un universo propio.

El lanzamiento llega tras un momento determinante para Alofoke Music a nivel internacional.

En febrero de 2026, el sello obtuvo su primer Premio Lo Nuestro en la categoría Mejor Canción Trap/Hip Hop por “BUM BUM”, tema en el que Santiago Matías también participó como coproductor y productor ejecutivo, consolidando su posicionamiento dentro del desarrollo creativo del movimiento urbano dominicano.

Ese mismo día, Alofoke Music, en alianza con Sony Music Centroamérica y el Caribe (CAC), lanzó “Súbelo”, su primer compilado oficial, reuniendo algunos de sus temas más virales y marcando un hito en la expansión global del catálogo del sello.

En ese contexto, “Planeta Alofoke” da continuidad a esta etapa de crecimiento, reforzando la alianza estratégica con Sony Music CAC y consolidando un modelo basado en momentos culturales, narrativa y lanzamientos con impacto orgánico.

Con el estreno de Planeta Alofoke hoy 13 de abril, el proyecto continúa posicionándose como una de las propuestas más innovadoras dentro del entretenimiento digital en República Dominicana, integrando música, contenido en vivo y participación activa de la comunidad en una experiencia multiplataforma.

“Planeta Alofoke” se establece como el hilo conductor musical de esta nueva etapa, encapsulando una narrativa de expansión, liderazgo cultural y visión a futuro dentro del movimiento urbano dominicano.

El tema reafirma la evolución de Alofoke Music como una plataforma que no solo amplifica tendencias, sino que construye su propio ecosistema creativo y cultural.

“Planeta Alofoke” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.