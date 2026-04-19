¿La inteligencia artificial ayudan a la conservación de los alimentos en el refrigerador?

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Mantener los alimentos frescos por más tiempo es una de las principales prioridades en el hogar, pero no siempre depende únicamente de la temperatura.

Factores como la frecuencia de apertura de la puerta, Una distribución de aire inadecuada y los cambios de temperatura al interior de la refrigeradora pueden impactar la conservación de los alimentos sin que el usuario lo note.

En ese contexto, la inteligencia artificial comienza a transformar la manera en que funcionan las refrigeradoras.

LG Electronics impulsa esta evolución con soluciones que integran inteligencia artificial para analizar patrones de uso y ajustar su funcionamiento en tiempo real.

De esta forma, la refrigeración deja de ser un proceso estático para convertirse en un sistema dinámico, capaz de adaptarse a la rutina del hogar y responder de forma más precisa a sus necesidades.

Una de las innovaciones clave es AI Fresh, una tecnología que analiza durante varias semanas los patrones de apertura de la puerta para identificar los momentos de mayor uso. Con base en ese aprendizaje, la refrigeradora activa un enfriamiento intensivo de forma anticipada, ayudando a reducir los picos de temperatura cuando el equipo se abre con mayor frecuencia.

sto permite mantener condiciones más estables en el interior y conservar la frescura de los alimentos por más tiempo.

A esta innovación se suma AI Saving Mode, una función diseñada para optimizar el consumo energético sin comprometer la conservación. Al analizar los periodos de menor uso, la tecnología ajusta automáticamente el funcionamiento del refrigerador, como la frecuencia de los ciclos de descongelación y la gestión de la temperatura, de acuerdo con las condiciones internas de humedad y temperatura.

Así, el sistema logra un equilibrio entre eficiencia energética y desempeño, adaptándose de manera inteligente al comportamiento del usuario.

El desempeño de estas funciones se ve reforzado por el AI Inverter Compressor, que ajusta con precisión su velocidad de operación según la demanda real de enfriamiento. Esto permite optimizar el consumo de energía, reducir el nivel de ruido y mantener una mayor estabilidad en el sistema, garantizando un funcionamiento más eficiente y duradero.

Estas innovaciones están presentes en distintas soluciones del portafolio de LG, como las refrigeradoras con Función InstaView™, que permiten visualizar el interior sin necesidad de abrir la puerta, ayudando a reducir la pérdida de frío. A esto se suman modelos con DoorCooling+™, que distribuyen el aire frío de manera más uniforme, y conectividad a través de ThinQ™, que facilita el monitoreo y control del equipo de forma remota. En conjunto, estas tecnologías reflejan cómo la inteligencia artificial se integra de manera práctica en el día a día.

“Hoy, la inteligencia artificial permite que las refrigeradoras aprendan de la rutina del usuario y se anticipen a sus hábitos. Eso se traduce en beneficios muy concretos: alimentos que se mantienen frescos por más tiempo y un consumo energético optimizado, sin que las personas tengan que intervenir constantemente”, comentó Francis Samudio, Master Trainer de LG Electronics Panamá.

Hoy, la evolución de la refrigeración también refleja un cambio en lo que las personas esperan dentro del hogar. Más que un equipo que solo enfría, los consumidores buscan equipos que se adaptan a sus rutinas y hagan más simple el día a día.

En ese contexto, la inteligencia artificial permite que la refrigeradora funcione de forma más intuitiva, respondiendo al uso real y contribuyendo a una experiencia más eficiente y práctica.

Con esta propuesta, LG Electronics reafirma su compromiso con una innovación centrada en las personas, donde la inteligencia artificial no solo automatiza procesos, sino que aporta valor real en la vida diaria.