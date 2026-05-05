Basallo pega de 4-3 y empuja 4; Sánchez se luce

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Orioles9

Miami7

MIAMI .AP. Adley Rutschman conectó un sencillo como bateador emergente que puso a los Orioles arriba en el marcador, y Leody Taveras le siguió con un sencillo productor de carrera en la novena entrada para darle la victoria a los Orioles de Baltimore sobre los Marlins de Miami por 9-7 , rompiendo una racha de cinco derrotas consecutivas.

El dominicano Samuel Basallo conectó un triple productor de carrera y luego anotó en una jugada de selección de Colton Cowser en la quinta entrada para poner el marcador 7-4 y sacar del juego al abridor de los Marlins, Sandy Alcántara.

Sandy Alcántara fue castigado con ocho imparables, siete carreras, con tres boletos y cinco ponches en cuatro entradas para salir sin decisión.

Por los Orioles, Basallo con su triple, doble y par de sencillos y cuatro vueltas empujadas. Leody Taveras de 5-1.

Por los Marlins, el dominicano Otto López de 4-1.

Filis9

Atleticos1

FILADELFIA .AP. Bryce Harper conectó dos jonrones, el dominicano Cristopher Sánchez ponchó a 10 bateadores en ocho sólidas entradas y los encendidos Filis de Filadelfia derrotaron 9-1 a los Atléticos.

Sánchez (3-2) limitó a los A’s a apenas tres hits y alcanzó los dobles dígitos en ponches por novena vez en su carrera. El subcampeón del Cy Young de la Liga Nacional la temporada pasada dio una base por bolas y golpeó a un bateador.

Luis Severino (2-3) permitió solo una carrera con siete hits en cinco entradas, con tres ponches y dos bases por bolas.

El dominicani Jhoan Duran permitió una carrera en la novena después de ser activado de la lista de lesionados de 15 días antes del juego. Duran no lanzaba desde el 11 de abril debido a una distensión en el oblicuo izquierdo.

Boston10

Detroit3

DETROIT .AP. Ceddanne Rafaela conectó un jonrón e impulsó cuatro carreras, y los Medias Rojas de Boston apalearon 10-3 a los Tigres de Detroit, doblegados por segundo duelo seguido.

Framber Valdez (2-2) permitió un récord personal de diez carreras antes de ser expulsado en la cuarta entrada por golpear a Trevor Story, lo que provocó que ambos equipos vaciaran las bancas, sin que el altercado derivara en puñetazos.

El dominicano Valdez igualó su peor marca al permitir tres jonrones.

El dominicano Brayan Bello (2-4) permitió una carrera y cuatro hits en siete entradas después de reemplazar al abridor boricua Jovani Moran en la segunda entrada. Caminó a uno y ponchó a siete después de perder sus últimas tres aperturas.

Por Detroit, Winceel Pérez de 4-1.

Mellizos11

Nacionales3

WASHINGTON .AP. Byron Buxton conectó un jonrón de tres carreras, Brooks Lee impulsó otras tres y Taj Bradley ponchó a ocho en seis sólidas entradas para ayudar a que los Mellizos de Minnesota arrollaran 11-3 a los Nacionales de Washington.

Por los Nacionales, los dominicanos José Tena ligó doble y sencillo en tres turnos. Nasim Núñez de 3-0.

Kansas5

Cleveland3

KANSAS CITY, Missouri.AP. Michael Massey conectó un jonrón de dos carreras que significaron la ventaja, Isaac Collins también se voló la barda y los Reales de Kansas City ampliaron a cinco su racha de victorias al imponerse 5-3 sobre los Guardianes de Cleveland, sus rivales de división.

Por Cleveland, los dominicanos José Ramírez de 4-0. Angel Martínez de 3-0.

Rays4

Azulejos3

SAN PETERSBURGO, Florida, .AP. Ben Williamson impulsó la carrera de la victoria con un sencillo después de que el cubano Yandy Díaz empatara el juego con un sencillo impulsor, y los Rays de Tampa Bay remontaron en la octava entrada para vencer 4-3 a los Azulejos de Toronto la noche del martes y lograr su quinta victoria consecutiva.

Tampa Bay ganó por 11ª vez en 12 juegos y extendió a nueve su racha de triunfos en casa.

No han permitido más de tres carreras en 12 juegos seguidos, con lo que igualaron una marca del equipo establecida en 2013.

Por los Azulejos, los dominicanos Jesús Sánchez de 4-0. Vladimir Guerrero Jr. de 1-0. Por los Rays, el dominicano Junior Caminero de 4-1.

Astros2

Dodgers1

HOUSTON .AP. Shohei Ohtani permitió sus dos primeros jonrones de la temporada a Christian Walker y Braden Shewmake, y Peter Lambert lanzó siete entradas sólidas para darle a los Astros de Houston una victoria de 2-1 sobre los Dodgers de Los Ángeles

Lambert (2-2) permitió tres hits y otorgó cuatro bases por bolas con cuatro ponches en su salida más larga de la temporada.

Ohtani (2-2) permitió cuatro hits y dos carreras con ocho ponches en siete entradas.

Por los Dodgers, Teóscar Hernández de 4-0.

Yankees7

Texas4

NUEVA YORK .AP. Jazz Chisholm Jr. conectó un jonrón que puso a su equipo al frente ante Jacob deGrom en la sexta entrada, y los Yankees de Nueva York vencieron a los Rangers de Texas 7-4 ayer martes por la noche para su quinta victoria consecutiva y la número 15 en 17 juegos.

Paul Goldschmidt conectó su jonrón número 374 de su carrera en la octava entrada, ampliando la ventaja a cuatro carreras.

DeGrom permitió seis carreras y siete hits en 6 1/3 entradas. Fue la mayor cantidad de carreras permitidas por el dos veces ganador del premio Cy Young desde el 17 de mayo de 2019, cuando los Mets cayeron ante Marlins.

Por Texas, el dominicano Ezequiel Durán de 4-3, incluido un triple.

Por los Yankees, Jasson Domínguez de 4-0.

Cubs3

Rojos2

CHICAGO .AP. Michael Busch impulsó la carrera de la victoria con un sencillo en la décima entrada, después de haber conectado un jonrón que empató el partido en la octava, y los Cachorros de Chicago consiguieron su séptima victoria consecutiva al remontar nuevamente para vencer a los Rojos de Cincinnati por 3-2.

Por Cincinnati, Elly De La Cruz de 4-0.

suspendido NY-rockie

DENVER .AP. El partido entre los Mets de Nueva York y los Rockies de Colorado, programado para el martes por la noche, fue pospuesto debido a la lluvia. Se jugará mañana jueves a la 1:10 p.m.

El partido programado para el miércoles se retrasó de la 1:10 p.m. a las 7:20.