Bo Bichette y Mets de Nueva York acuerdan por 126 millones de dólares por 3 años

Bo Bichette y los Mets de Nueva York acordaron el viernes un contrato de tres años por 126 millones de dólares, según informó a The Associated Press una persona familiarizada con las negociaciones.

La persona habló con AP bajo condición de anonimato porque el acuerdo estaba sujeto a un examen físico exitoso y no había sido anunciado.

Bichette, dos veces All-Star en el campocorto con los Azulejos de Toronto, se moverá a la tercera base con los Mets, que tienen a Francisco Lindor como campocorto. Bichette nunca ha jugado un partido profesional en la esquina caliente.

Bichette puede rescindir el contrato después de la primera o segunda temporada para convertirse nuevamente en agente libre. Recibiría 47 millones de dólares por un año y 89 millones por dos años, según la fuente.

El acuerdo no incluye dinero diferido y Bichette obtiene una cláusula completa de no intercambio. Su valor anual promedio de 42 millones de dólares empata con el sexto más alto en la historia del béisbol.

Fue el último gran acontecimiento en una temporada baja llena de acontecimientos para los Mets, quienes enfurecieron a la afición al dejar que el popular toletero Pete Alonso y el cerrador estrella Edwin Díaz se fueran en la agencia libre. El presidente de operaciones de béisbol, David Stearns, también canjeó a otros dos jugadores estrella, el jardinero Brandon Nimmo y el versátil veterano Jeff McNeil, ambos jugadores de la cantera.

Nueva York firmó al cerrador Devin Williams con un contrato de tres años y 51 millones de dólares, al infielder Jorge Polanco con uno de dos años y 40 millones de dólares, y al relevista Luke Weaver con uno de dos años y 22 millones de dólares.

Aunque carece del prodigioso poder de Alonso, Bichette es un bateador probado con manos rapidísimas y una predilección por los dobles de línea. Le daría a los Mets un bate derecho peligroso para complementar al toletero zurdo Juan Soto.

Sin embargo, debido a su inexperiencia en tercera base, Bichette se convierte en la última incógnita para Nueva York, a pesar de que Stearns ha insistido en que el equipo debe mejorar su defensa y está decidido a hacerlo.