Nueva cédula: ¿dónde y en qué horario sacar el documento de identidad?

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La Junta Central Electoral (JCE) informó a toda la ciudadanía que para garantizar un proceso ordenado y eficiente de cara a la emisión de la cédula de identidad y electoral y cédula de identidad, a partir del 12 de abril del presente año se habilitará una red de más de 190 centros de cedulación en todo el país, organizados en tres modalidades de servicio: c𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨𝐬 de servicio 𝐞𝐬𝐭𝐚́𝐧𝐝𝐚𝐫 (153), c𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐚𝐥𝐭𝐨 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐢𝐨 (32), c𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐨 (8).

Jáquez Liranzo explicó que en el caso de los «centros estándar», estos operarán de 08:00 de la mañana a 07:00 de la noche de lunes a viernes; los sábados y domingos de 08:00 de la mañana a 05:00 de la tarde.

En tanto que en los 32 centros de alto servicio estarán distribuidos en municipios cabecera de provincias, los cuales ofrecerán atención de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 9:00 p. m.; sábados de 8:00 a. m. a 7:00 p. m., y domingos y feriados de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Manifestó que en el caso de los «centros de servicio continuo», estos operarán las 24 horas y funcionarán en La Feria, Las Américas, Herrera, San Cristóbal, Santiago de los Caballeros, La Vega, La Romana y Barahona.

Los «centros continuos» atenderán de lunes a viernes, fines de semana y días feriados en el siguiente horario y con las siguientes especificaciones: por mes de cumpleaños se atenderá a ciudadanos y ciudadanas de 7:00 a. m. a 11:00 p. m.; y sin distinción del mes de cumpleaños se atenderá a la ciudadanía con cita previa en horario de 11:00 p. m. a 7:00 a. m.

Como dato a tomar en cuenta, el presidente de la JCE explicó que los únicos centros que requerirán cita previa son los centros continuos, solamente en el horario de 11:00 de la noche a 07:00 de la mañana; y las plazas comerciales (Ágora Mall, Occidental Mall, Galería 360, Megacentro, Bella Vista Mall, Plaza Central, entre otras) de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 9:00 p. m., sábados de 9:00 a. m. a 7:00 p. m., domingos y feriados 10:00 a. m. a 2:00 p. m.

Indicó además que el proceso de captura de datos biométricos y personales puede tomar de 10 a 15 minutos; posteriormente, la información pasa a las áreas internas correspondientes para su procesamiento. En los casos en los que se soliciten cambios de dirección, de estado civil, ocupación u oficio, agregar tipo de sangre, alergias, entre otros; el tiempo de procesamiento puede aumentar, ya que requiere verificaciones adicionales. Cuando no se realizan cambios, el proceso es ágil.

Asimismo, informó que los ciudadanos y ciudadanas podrán renovar su cédula en cualquier centro de cedulación del país, sin importar su lugar de residencia.

Anunció que en la Sede Central de la JCE se habilitará en el auditorio un 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐜𝐞𝐝𝐮𝐥𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐬 𝐜𝐨𝐧 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝, en coordinación con el Consejo Nacional de la Discapacidad, el cual funcionará mediante citas previas.

El proceso de la nueva cédula se divide en dos etapas: la primera, que se desarrolla en el primer trimestre de este año 2026 y que finaliza ahora en marzo, es controlada, limitada y progresiva; mientras que la segunda etapa inicia el 12 de abril con la ejecución plena de la cedulación masiva en territorio nacional y en mayo iniciará en el exterior.