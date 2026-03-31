Cabrera en debut auspicioso en victoria de Cubs

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Cubs7

Angelinos2

CHICAGO .AP. El dominicano Edward Cabrera lanzó seis entradas sin permitir carreras, Ian Happ conectó un jonrón solitario y los Cachorros de Chicago vencieron 7-2 a los Angelinos de Los Ángeles ayer lunes por la noche.

Cabrera permitió un imparable y dio una base por bolas en su debut con Chicago, deleitando a la multitud de 36.702 en una noche pintoresca en Wrigley Field. El derecho de 1,96 metros fue adquirido en un canje en enero con Miami.

Carson Kelly y el venezolano Moisés Ballesteros impulsaron dos carreras cada uno para los Cachorros en el primer juego de una serie de tres.

Ryan Johnson (0-1) permitió seis carreras y siete hits en 3 entradas y un tercio en su primera apertura en las Grandes Ligas.

La estrella de los Angelinos, Mike Trout, se fue de 4-0 con dos ponches después de sumar seis hits y recibir siete bases por bolas en los primeros cuatro juegos de la temporada.

Cabrera (1-0) ponchó a cinco mientras realizaba 80 lanzamientos, 49 en la zona de strike.

Nacionales13

Filis2

FILADELFIA. Fue una paliza en el Citizens Bank Park, pero por primera vez en mucho tiempo, los Nacionales fueron los que dieron la victoria. Destrozaron a los Filis con un contundente 13-2.

Los Nacionales conectaron 17 hits y dominaron a los Filis desde el principio. Hacía tiempo que los Nacionales no propinaban una paliza así.

Con esta actuación de 13 carreras, los Nacionales lograron su segundo partido con doble dígito de carreras.

Esa ofensiva que nos preocupaba esta primavera dio un giro radical y ha lucido espectacular en la temporada regular. Los bates han estado imparables en lo que va de temporada.

Por los nacionales, el dominicano Luis García Jr. conectó de 6-2, incluido doble, y tres vueltas empujadas.

Rojos2

Piratas0

CINCINNATI .AP. Chase Burns permitió un hit en cinco entradas para lograr su primera victoria en las Grandes Ligas, y guió la noche del lunes a los Rojos de Cincinnati a un triunfo por 2-0 sobre los Piratas de Pittsburgh.

Burns (1-0) otorgó tres bases por bolas y ponchó a siete. Jose Franco retiró a cinco bateadores antes de salir con dos en base. Graham Ashcraft ponchó a Henry Davis para cerrar la séptima y abanicó a otros dos en una octava sin carreras. Conner Phillips dio base por bolas a Marcell Ozuna y Ryan O'Hearn antes de retirar a tres en fila para conseguir su primer salvamento de su carrera.

Por los Piratas, Oneil Cruz de 4-0. Por los Rojos, Elly De La Cruz de 3-1.

M. Blancas9

Miami4

MIAMI .AP. El cubano Miguel Vargas conectó un grand slam e impulsó seis carreras, la mayor cifra de su carrera; Austin Hays disparó un jonrón de tres carreras y los Medias Blancas de Chicago vencieron 9-4 a los Marlins de Miami para conseguir su primera victoria de la temporada.

Como primer bate, Vargas remolcó al venezolano Everson Pereira con un sencillo en la tercera entrada.

Por los Marlins, el dominicano Otto Lopez de 3-1.

Texas5

Orioles2

BALTIMORE .AP. Jack Leiter ponchó a ocho en seis sólidas entradas y Jake Burger impulsó dos carreras para liderar la noche del lunes a los Rangers de Texas a una victoria por 5-2 sobre los Orioles de Baltimore.

Leiter (1-0) tuvo un tramo de cinco ponches consecutivos y pareció conseguir un sexto para el segundo out de la quinta, pero Colton Cowser ganó una impugnación del ABS en un tercer strike cantado y lo convirtió en un hit. Blaze Alexander conectó un sencillo y Gunnar Henderson pegó un sencillo de dos outs para recortar la diferencia a 4-2 antes de que Leiter ponchara a Pete Alonso para terminar la entrada con corredores en las esquinas.

Leiter permitió cinco hits y una base por bolas al encabezar la tercera victoria consecutiva de Texas.

Rays3

Cerveceros2

MILWAUKEE .AP. Nick Fortes conectó un doble de desempate con dos outs ante Trevor Megill en la novena entrada, y los Rays de Tampa Bay superaron por 3-2 a los Cerveceros de Milwaukee la noche del lunes.

Milwaukee sufrió su primera derrota después de iniciar la temporada con una barrida de tres juegos sobre los Medias Blancas de Chicago.

Megill (0-1) retiró a los dos primeros bateadores que enfrentó y tenía cuenta de 1-2 sobre Jonny DeLuca antes de darle base por bolas. Fortes envió una recta al primer lanzamiento al hueco entre el jardín derecho y el central para remolcar a DeLuca.

Ian Seymour golpeó a Sal Frelick con un lanzamiento para abrir la parte baja de la novena antes de retirar a los siguientes dos bateadores. Kevin Kelly logró su primer salvamento al conseguir que Blake Perkins rodara para out.

El venezolano William Contreras puso al frente a Milwaukee con un batazo de 415 pies por encima de la barda del jardín central en la sexta. Los Rays empataron en la séptima cuando DeLuca conectó un jonrón de 438 pies por encima de la barda en el jardín izquierdo-central.

Por los Rays, el dominicano Junior Caminero de 3-2.

Mets4

San Luis2

SAN LUIS. Bo Bichette conectó un sencillo productor que puso arriba a su equipo la noche del lunes en el Busch Stadium, guiando a los Mets a una victoria de 4-2 sobre los Cardenales.

Ambos equipos anotaron en el primer inning antes de que los abridores Clay Holmes y Kyle Leahy entraran en ritmo. Los Mets no volvieron a atacar hasta el quinto, cuando Carson Benge abrió con sencillo y Francisco Lindor recibió base por bolas. Dos bateadores después, Bichette conectó un sencillo a 106.8 mph hacia la banda contraria, casi perdiendo el equilibrio por la fuerza de su swing.

Los Mets sumaron dos carreras más en el siguiente inning, con un doble productor de Jared Young y una base por bolas con las bases llenas del astro dominicano Juan Soto, asegurando que el hit de Bichette se mantuviera como la carrera de la ventaja.

Bichette estuvo cerca de añadir otro batazo importante en el sexto, cuando conectó una línea de 99.1 mph con las bases llenas directo al guante de Jordan Walker. Terminó de 5-1 con dos carreras impulsadas y sin ponches, tras batear de 14-1 con ocho ponches.

Por los Mets, los dominicanos Jorge Polanco ligó doble y sencillo y Juan Soto pegó un imparable y remolcó una vuelta.