Gary Sánchez pega jonrón de dos carreras; Soto, de 5-2

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Milwaukee9

Medias Blancas7

MILWAUKEE (AP). Christian Yelich conectó un jonrón de tres carreras ante el dominicano Seranthony Domínguez para coronar una remontada de seis vueltas en la octava entrada ayer domingo, y los Cerveceros de Milwaukee completaron una barrida para abrir la temporada al vencer 9-7 a los Medias Blancas de Chicago.

Milwaukee se vio abajo 7-2 en las primeras tres entradas antes de completar la remontada. El dominicano Gary Sánchez conectó un jonrón de dos carreras por Milwaukee.

Piratas4

Mets3

NUEVA YORK. AP. Ryan O’Hearn conectó tres hits e impulsó dos carreras, incluido un sencillo para tomar la ventaja en la décima entrada, y los Piratas de Pittsburgh pusieron out en el plato a la posible carrera del empate para contener el domingo 4-3 a los Mets de Nueva York y lograr su primera victoria de la temporada.

Con los Mets abajo 4-2 y dos corredores en base en la parte baja de la décima, el dominicano Juan Soto conectó un doble productor de una carrera hacia lo profundo del jardín izquierdo-central.

Dennis Santana (1-0) lanzó una entrada perfecta para llevarse la victoria.

Por los Piratas, el dominicano Oneil Cruz de 4-1 con una anotada.

Por los Mets, los dominicanos Juan Soto de 5-2 con dos empujadas, Jorge Polanco de 5-0.

Houston9

Angelinos7

HOUSTON. AP. El mexicano Isaac Paredes conectó un doble de dos carreras que rompió el empate con dos outs en la octava entrada para ayudar a los Astros de Houston a vencer 9-7 a los Angelinos de Los Ángeles el domingo, pese a un decepcionante debut en las Grandes Ligas del abridor Tatsuya Imai.

Tampa11

San Luis7

SAN LUIS. AP. El cubano Yandy Díaz conectó cuatro sencillos, pegó un doble e impulsó cuatro carreras, y Steven Matz se apuntó la victoria ante su antiguo equipo, mientras los Rays de Tampa Bay vencieron 11-7 a los Cardenales de San Luis para evitar una barrida en la serie inaugural de la temporada.

Marlins4

Colorado3

MIAMI. AP. Owen Caissie conectó un jonrón de dos carreras para dejar en el terreno al rival y darle a los Marlins de Miami una victoria por 4-3 sobre los Rockies de Colorado el domingo, además de completar una barrida en su serie inaugural de la temporada.

Javier Sanoja, el dominicano Otto López y Xavier Edwards sumaron dos hits cada uno por los Marlins.

Nacionales6

Chicago3

CHICAGO. AP. Joey Wiemer y el venezolano Keibert Ruiz conectaron jonrones y los Nacionales de Washington se llevaron la serie inaugural de la temporada con una victoria el domingo 6-3 sobre los Cachorros de Chicago.

Baltimore8

Minnesota6

BALTIMORE. AP. Pete Alonso conectó un sencillo que impulsó la carrera de la ventaja en la séptima entrada, Tyler O'Neill pegó un jonrón de tres carreras y los Orioles de Baltimore vencieron el domingo 8-6 a los Mellizos de Minnesota.

Por los Orioles, el dominicano Samuel Basallo de 3-1 con una anotada.

Cincinnati3

Boston2

CINCINNATI. AP. El venezolano Eugenio Suárez conectó un jonrón de tres carreras y los Rojos de Cincinnati vencieron 3-2 a los Medias Rojas de Boston el domingo para ganar su serie inaugural de la temporada.

Toronto5

Oakland2

Toronto. AP. George Springer conectó el 64.º jonrón de apertura de su carrera, Kazuma Okamoto la sacó del parque por primera vez en las Grandes Ligas y los Azulejos de Toronto vencieron el domingo 5-2 a los Atléticos para completar una barrida de tres juegos.

El dominicano Jesús Sánchez añadió un jonrón de dos carreras, el primero con Toronto.

Por los Azulejos, el dominicano canadiense Vladimir Guerrero Jr. de 4-2.