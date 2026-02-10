Caleb Durbin firma con los Medias Rojas: perfil y trayectoria

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Los Medias Rojas de Boston reforzaron su cuadro interior con la adquisición del infielder Caleb Durbin, finalista al premio de Novato del Año de la Liga Nacional en 2025. El movimiento se concretó este lunes como parte de un cambio de seis jugadores con los Cerveceros de Milwaukee, en vísperas del inicio de los entrenamientos primaverales.

Durbin, de 25 años y nacido en Lake Forest, Illinois, debutó en Grandes Ligas en abril de 2025 con Milwaukee, donde disputó 136 partidos y registró un promedio de bateo de .256, con 114 imparables, 11 cuadrangulares y 53 carreras impulsadas. Su versatilidad defensiva lo llevó a desempeñarse principalmente en la tercera base, aunque también acumuló juegos en segunda y campocorto.

El canje también llevó a Boston a los infielders Andruw Monasterio y Anthony Seigler, además de una selección de la Ronda B de Balance Competitivo para el Draft de 2026. En contraparte, los Cerveceros recibieron al lanzador zurdo Kyle Harrison, al infielder David Hamilton y al prospecto zurdo Shane Drohan.

Con la salida de Alex Bregman, los Medias Rojas buscaban un antesalista de calidad y encontraron en Durbin una pieza clave para su reconstrucción. Su juventud, capacidad ofensiva y versatilidad en el infield lo convierten en una apuesta estratégica para el equipo dirigido por Alex Cora, que encara la temporada 2026 con la palabra “versatilidad” como eje de su nueva configuración.