Medias Rojas firman prospecto Axel Herrera, de República Dominicana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Los Medias Rojas de Boston firmaron a Axell Herrera, un joven prospecto de República Dominicana.

Axell, nacido en el sector Las Palmas de Herrera, municipio Santo Domingo Oeste, es un jugador del cuadro, que se desempeña en la posición de torpedero o shortstop. Es hijo de Pablo Herrera y Elizabeth Bautista.

Se le considera un orgullo de su comunidad. Se ha formado en los plays de los Jardines del Norte.

Tras producirse oficialmente la firma, familiares y jugadores de la Academia Rivas y Ventura, en la que se ha formado Axell, manifestaron su alegría y desearon éxito al joven prospecto en el largo camino que inicia con la organización de Boston.

Axel se une a un grupo de peloteros firmados por distintas organizaciones en el proceso de enero 15, algunos de los cuales recibieron contratos de bonos millonarios.

Directivos de la organización del béisbol organizado de los Estados Unidos dijeron sentirse satisfecho con la firma del joven campo corto.

“Confiamos en el talento de este joven dominicano y otras firmas que hemos logrado en el pasado reciente”, expresaron.

Otros prospectos dominicanos firmados este año han sido Johenssy Colomé, Wandy Asigen y Víctor Valdez, quienes lideraron las firmas más lucrativas de los prospectos dominicanos de la Clase 2026 en el inicio de las firmas internacionales.

El talentoso campocorto dominicano Johenssy Colomé firmó con los Atléticos con un bono de US$4.0 millomes, liderando a todos los criollos en el proceso de firmas internacionales.

Colomé, de 16 años, es poseedor de un talento extraordinario.

Los scouts de avanzada destacan la potencia y velocidad en su bate, comparándolo con Vladimir Guerrero Jr.

El también campocorto Wandy Asigen firmó con los Mets de Nueva York con un bono de US$3.9 millomes. Asigen es dueño de manos rápidas, un swing consistente y una habilidad natural para conectar la pelota.