Caminero despacha su 9no jonrón en triunfo de Rays

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Rays3

San Francisco0

SAN PETERSBURGO, Florida,AP. Yandy Díaz y Junior Caminero conectaron jonrones , y los Rays de Tampa Bay vencieron 3-0 a los Gigangtes de San Francisco.

El dominicano Caminero abrió la cuarta con su noveno vuelacercas —un batazo de 432 pies hacia el jardín izquierdo.

Por San Francisco, los dominicanos Rafael Devers de 3-1. Willy Adames de 3-1. Por los Rays, Caminero de de 4-1.

Cubs6

Arizona5

CHICAGO .AP. Michael Busch conectó dos hits y remolcó dos carreras, lo que ayudó a Colin Rea y los Cachorros de Chicago a superar 6-5 a los Diamondbacks de Arizona.

Por Arizona, el dominicano Geraldo Perdomo bateó de 5-3, incluido jonrón y tres vueltas empujadas.

M. rojas3

Astros0

BOSTON .AP. Jarren Durán conectó un jonrón de tres carreras, Jake Bennett permitió una carrera en cinco entradas para llevarse la victoria en su debut en las Grandes Ligas y los Medias Rojas de Boston vencieron 3-1 a Astros de Houston.

Por los Astros, el dominicano Yanier Díaz de 4-2.

Piratas9

Rojos1

PITTSBURGH .AP. Henry Davis conectó sus dos primeros jonrones de la temporada, Mitch Keller lanzó siete entradas permitiendo solo tres hits, y los Piratas de Pittsburgh derrotaron a los Rojos de Cincinnati 9-1.

Por los Rojos, el dominicano Elly De La Cruz de 4-0. Por los Piratas, Oneil Cruz de 4-1.

Filis6

Marlins5

MIAMI .AP. Zack Wheeler ponchó a ocho bateadores en seis sólidas entradas permitiendo solo una carrera, Bryson Stott conectó un jonrón y los Philadelphia Phillies vencieron a los Miami Marlins 6-5.

Por los Marlins, los dominicanos Otto López de 5-3, con dos anotadas y dos empujadas.

San Luis7

Dodgers3

ST. LOUIS .AP. Jordan Walker bateó de 4-4 con dos dobles y dos carreras impulsadas, y los Cardenales de San Luis vencieron a los Dodgers de Los Ángeles, 7-3.