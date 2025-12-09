Caminero jugará con República Dominicana en Clásico Béisbol

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El dirigente Albert Pujols afirmó ayer que el joven pelotero Junior Caminero formará parte del equipo dominicano que accionará en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Caminero, quien en el béisbol de Grandes Ligas pertenece a los Rays de Tampa Bay, y en la pelota invernal a los Leones del Escogido, es una estrella en ascenso, por lo que será un gran atractivo en el Clásico Mundial 2026.

Con su poder descomunal, disciplina en el plato y una madurez que va más allá de su edad.

El joven antesalista se unirá a una de las mejores alineaciones en la historia de las Grandes Ligas.

Cabe recordar que en la pasada actuación en la Mayores, Caminero explotó con su bate al despachar 45 cuadrangulares y empujar 110 vueltas en su primer año como tiular de la esquina caliente con los Rays.

Además de exhibir average de .264. Más reciente había sido electo Jugador Más Valioso de la final que ganaron los Leones del Escogido. ante Licey.