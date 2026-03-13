Mes de la Patria supera los anteriores

Creado: Actualizado:

El denominado Mes de la Patria 2026 concluyó formalmente el pasado lunes, fecha aniversario del nacimiento del insigne patricio y prócer Francisco del Rosario Sánchez, en un solemne y hermoso acto en el Altar de la Patria.

Como hemos sido durante más de 40 años contertulios en la zona colonial y específicamente en la calle El Conde, podemos dar testimonio y constancia de que este Mes de la Patria ha sido superior a todos los anteriores, con una participación masiva de las fuerzas vivas de la nación que con fervor patriótico depositaron ofrendas florales, enarbolaron los símbolos patrios, pronunciaron fecundos discursos y loas a los forjadores de nuestra nacionalidad.

El presidente Luis Abinader encabezó en la provincia Duarte el pasado 26 de enero, aniversario del nacimiento del más puro y conspicuo de nuestros libertadores, Juan Pablo Duarte, el inicio de esa singular conmemoración y el Día de la Bandera en la explanada del Palacio Nacional, bajo el sello y la impronta de una institución pequeña, pero inmensamente grande en la defensa de la nacionalidad dominicana: la CPEP, que preside el Lic. Juan Pablo Uribe, cuyo excelente desempeño nadie discute.