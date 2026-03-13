El deporte nos une como nación

Creado: Actualizado:

Existen pocas actividades humanas que unan tanto al dominicano como el deporte. No importa clase social, color, religión ni militancia política a la hora de apoyar a nuestros atletas cuando representan al país, en cualquier certamen internacional de importancia, como quedó demostrado con el Clásico Mundial de Béisbol cuyo juego del pasado miércoles, entre Venezuela y el equipo representativo del país, constituyó un toque de queda en todo el territorio nacional.

En mi larga experiencia en el mundo del deporte, no recuerdo haber presenciado un entusiasmo colectivo de la magnitud del que estamos viviendo frente a la celebración del Clásico de Béisbol que se desarrolla en la ciudad de Miami, donde el país está representado por una constelación de estrellas de las grandes ligas que se han integrado, desinteresadamente, a un equipo ponderado nacional e internacionalmente, como el mejor en ofensiva y defensa, de todos los tiempos.

Independientemente de los resultados finales de nuestra participación, que esperamos sean los mejores, la entrega, entusiasmo, jovialidad y sencillez de nuestros destacados jugadores, marcarán un hito en este tipo de evento y ofrecen una clara señal de que los dominicanos sabemos y podemos unirnos solidariamente, cuando se trata de poner en alto el nombre de nuestra gloriosa República Dominicana.